Padova Jazz Festival speciale Natale, due concerti al PortoAstra

Il Padova Jazz Festival, in coda al suo programma principale svoltosi nel mese di novembre, torna in pista o meglio sul palco con due concerti speciali per il Natale che si svolgeranno martedì 21 e mercoledì 22 dicembre alla Sala Fronte del Porto (PortoAstra) di Padova. Ne saranno protagonisti il quartetto della cantante Angela Milanese, con ospite il sassofonista Alberto Vianello, e il trio del pianista Dario Carnovale, che eseguirà un programma dedicato alle canzoni natalizie.

Il Padova Jazz Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Miles presieduta da Gabriella Piccolo Casiraghi, con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, il sostegno del Ministero della Cultura e la collaborazione del Centro d’Arte degli Studenti dell’Università di Padova, storica associazione cittadina attiva sin dagli anni Quaranta.

Concerto di martedì 21 dicembre

L’incanto si fa racconto: dietro allo stupore delle melodie della canzone italiana scopriamo narrazioni nelle quali le vicende umane si intrecciano alla nostra storia. Continua così il viaggio affascinante e allo stesso tempo divertente della vocalist Angela Milanese tra le perle della canzone italiana dagli anni Quaranta ai nostri giorni: temi che ritrovano la loro forza emotiva, rivelando in questa rilettura nuove possibilità interpretative. Da “Bellezze in bicicletta”, passando per “Azzurro”, fino a “Centro di gravità permanente” o “La musica che gira intorno”, le melodie della canzone italiana rinnovano la loro capacità comunicativa. Accanto a questi brani trovano poi spazio le composizioni originali dell’interprete e cantautrice veneziana, proposte insieme a musicisti di grande sensibilità.

Concerto di mercoledì 22 dicembre

Il pianista palermitano Dario Carnovale e il contrabbassista veneziano Lorenzo Conte collaborano assieme da diversi anni, sia in duo che in formazioni più numerose. Per questa occasione, a creare una speciale alchimia e a completare il trio c’è il batterista friulano, ma parigino di adozione, Andrea Michelutti, il cui legame musicale con Lorenzo Conte dura sin dagli anni Novanta. La passione per il jazz e il repertorio dei “Broadway standards’’, senza tralasciare le loro composizioni originali, è la spinta propulsiva che porta il trio a improvvisare a ogni concerto sia la scaletta dei brani sia i brani stessi.

Martedì 21 dicembre, ore 21

Sala Fronte del Porto / PortoAstra

Angela Milanese Quartet

“Racconto Italiano”

Angela Milanese – voce

Paolo Vianello – pianoforte

Alvise Seggi – contrabbasso

Luca Colussi – batteria

ospite Alberto Vianello – sax

Info web https://www.padovajazz.com/eventi-speciali/2021-12-21-angela-milanese/

https://www.facebook.com/events/2502290693236633/

Mercoledì 22 dicembre, ore 21

Sala Fronte del Porto / PortoAstra

Dario Carnovale New Trio

“Plays Christmas Songs and More!”

Dario Carnovale – pianoforte

Lorenzo Conte – contrabbasso

Andrea Michelutti – batteria

Info web https://www.padovajazz.com/eventi-speciali/2021-12-22-dario-carnovale-trio/

https://www.facebook.com/events/3079341205632322/

Informazioni:

Associazione Culturale Miles

Via Montecchia 22 A, 35030 Selvazzano (PD)

Tel.: 347 7580904

e-mail: info@padovajazz.com

web: https://www.padovajazz.com/

Direzione artistica: Gabriella Piccolo Casiraghi

Consulenza artistica: Centro d’Arte degli Studenti dell’Università di Padova

Biglietti

Biglietto intero 12 euro; ridotto 10

Prevendita presso il botteghino del PortoAstra

Prevendita online: https://www.ticketmaster.it/

Diritti di prevendita non inclusi nel prezzo (applicati solo sulle prevendite online).

Per accedere al concerto è obbligatorio esibire il green pass e indossare la mascherina.

