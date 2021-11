Padova Jazz Festival con Greg Burk Expanding Trio “Message in the Clouds” al Caffè Pedroccci

Doppio appuntamento del Padova Jazz Festival al Caffè Pedrocchi. La giornata di domenica 14 novembre culminerà con l’esibizione dell’Expanding Trio del pianista Greg Burk, con Stefano Senni al contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria: un concerto di jazz ‘solido’ ed espressivo, a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, con inizio alle 21.30 (e possibilità di cenare alle ore 20). Prima del live serale, nel pomeriggio il Pedrocchi ospiterà la presentazione del nuovo libro fotografico di Alessandra Freguja (in Sala Verde, ore 18.30).

Il Padova Jazz Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Miles presieduta da Gabriella Piccolo Casiraghi, con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, il sostegno del Ministero della Cultura e la collaborazione del Centro d’Arte degli Studenti dell’Università di Padova, storica associazione cittadina attiva sin dagli anni Quaranta.

Greg Burk, originario di Detroit, ha studiato con Yusef Lateef, George Russell, Paul Bley e Danilo Pérez. Dopo aver insegnato al Berklee College of Music di Boston e alla New York University, si è stabilito in Italia, continuando anche qui l’attività didattica (New York University di Firenze) oltre a quella concertistica. Burk è stato definito “uno sperimentatore con la serena sicurezza del mainstreamer”: è infatti fautore di un modernismo senza eccessi radicali, che mantiene un profondo rapporto con la tradizione degli anni Cinquanta.

Burk ha collaborato con personalità del livello di Kenny Wheeler, Benny Golson, Sam Rivers, David Murray, Jerry Bergonzi, James Carter, Frank Lacy, Dave Liebman, Curtis Fuller, Steve Swallow, Roberto Gatto. L’Expanding Trio, tornato alla ribalta con la pubblicazione dell’album Message in the Clouds (Tonos, 2020), ha ormai numerosi anni di attività alle spalle.

Domenica 14 novembre

Caffè Pedrocchi, Sala Verde, ore 18.30

Presentazione libro fotografico di Alessandra Freguja

Caffè Pedrocchi, ore 21.30

Greg Burk Expanding Trio

?“Message in the Clouds”

Greg Burk (pianoforte),

Stefano Senni (contrabbasso),

Zeno De Rossi (batteria).

Informazioni

Associazione Culturale Miles

Via Montecchia 22 A, 35030 Selvazzano (PD)

Tel.: 347 7580904

e-mail: info@padovajazz.com

web: https://www.padovajazz.com/

https://www.facebook.com/padovajazz/

https://www.facebook.com/events/279706670703544/

https://www.padovajazz.com/festival/2021-11-14-greg-burk/

Direzione artistica: Gabriella Piccolo Casiraghi

Consulenza artistica: Centro d’Arte degli Studenti dell’Università di Padova

Biglietti

Caffè Pedrocchi

Ingresso libero su prenotazione - Cena ore 20, concerto ore 21.30

Apericena con drink, tre cicchetti, risotto e acque minerali.

Event price 35 euro

Prenotazione tavolo obbligatoria

tel.: 049 8781231; email: prenotazioni@caffepedrocchi.it

Info web

https://www.facebook.com/events/279706670703544/

https://www.padovajazz.com/festival/2021-11-14-greg-burk/

Foto articolo da evento Facebook e da comunicato stampa.