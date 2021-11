Padova Jazz Festival con Maurizio Giammarco “Halfplugged Syncotribe” al Caffè Pedroccci

Prezzo non disponibile

Prima del gran finale tra Liviano e Teatro Verdi, martedì 16 novembre il Padova Jazz Festival torna per un’ultima serata al Caffè Pedrocchi, la cui atmosfera da jazz club si accenderà con le sonorità elettriche degli Halfplugged Syncotribe del sassofonista Maurizio Giammarco. La band, con Paolo Zou alla chitarra elettrica, Luca Mannutza al piano elettrico, Matteo Bortone al basso ed Enrico Morello alla batteria, affronta il funky soul anni Settanta risolvendolo con inedita eleganza. Il concerto, a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, inizierà alle 21.30, con possibilità di cenare alle ore 20.

Il Padova Jazz Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Miles presieduta da Gabriella Piccolo Casiraghi, con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, il sostegno del Ministero della Cultura e la collaborazione del Centro d’Arte degli Studenti dell’Università di Padova, storica associazione cittadina attiva sin dagli anni Quaranta.

Sassofonista, compositore e arrangiatore, Maurizio Giammarco è da oltre quarant’anni protagonista della scena jazzistica europea. Ha inciso e collaborato, tra gli altri, con Chet Baker, Lester Bowie, David Liebman, Phil Woods, Kenny Wheeler, Billy Cobham, Miroslav Vitous, Tom Harrell e, tra gli italiani, Enrico Pieranunzi, Enrico Rava, Paolo Fresu. Notevole è anche la sua attività al servizio delle star del pop nazionale: Mina, Mia Martini, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Antonello Venditti, Francesco De Gregori. Con il quartetto di jazz elettrico Lingomania ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti dalla critica e un notevole successo di pubblico. La sua attività spazia in diversi settori: didattica, composizione per opere teatrali, spettacoli di danza e colonne sonore per il cinema. Al centro del suo lavoro rimangono comunque la produzione discografica e l’attività concertistica.

Lo troviamo ora alla guida degli Halfplugged Syncotribe, versione ampliata a quintetto del ben rodato trio Syncotribe: mentre il trio conferiva sonorità contemporanee alla storica matrice dell’organ jazz, la versione Halfplugged strizza ancor più l’occhio al crossover tra classico e moderno.

Concerto di martedì 16 novembre

Caffè Pedrocchi, ore 21.30

Maurizio Giammarco “Halfplugged Syncotribe”

Maurizio Giammarco (sassofoni),

Paolo Zou (chitarra elettrica),

Luca Mannutza (piano elettrico),

Matteo Bortone (basso),

Enrico Morello (batteria)

Informazioni

Associazione Culturale Miles

Via Montecchia 22 A, 35030 Selvazzano (PD)

Tel.: 347 7580904

e-mail: info@padovajazz.com

web: https://www.padovajazz.com/

https://www.facebook.com/padovajazz/

https://www.facebook.com/events/637566927283647/

https://www.padovajazz.com/festival/2021-11-16-maurizio-giammarco/

Direzione artistica: Gabriella Piccolo Casiraghi

Consulenza artistica: Centro d’Arte degli Studenti dell’Università di Padova

Biglietti

Caffè Pedrocchi

Ingresso libero su prenotazione - Cena ore 20, concerto ore 21.30

Apericena con drink, tre cicchetti, risotto e acque minerali.

Event price 35 euro

Prenotazione tavolo obbligatoria

tel.: 049 8781231; email: prenotazioni@caffepedrocchi.it

Info web

https://www.facebook.com/events/637566927283647/

https://www.padovajazz.com/festival/2021-11-16-maurizio-giammarco/

