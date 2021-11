Padova Jazz Festival con Fabrizio Puglisi "Guantanamo", il concerto alla Sala dei Giganti

Quattro delle serate del Padova Jazz Festival 2021 alla Sala dei Giganti al Liviano saranno caratterizzate da doppi set musicali: confronti e affondi nel cuore del jazz. E così, giovedì 11 novembre (inizio alle ore 21), il sassofonista di origini russe Dimitri Grechi Espinoza sfrutterà le risonanze naturali della Sala dei Giganti per dare forma ai sacrali fraseggi del suo progetto in solo “Oreb”. Poi a seguire si esibiranno i Guantanamo del tastierista Fabrizio Puglisi: una festa di ritmi afro-latini in salsa modern jazz con Pasquale Mirra (vibrafono), Luca Valenza (marimba, campane tubolari), Davide Lanzarini (contrabbasso), Danilo Mineo (percussioni), William Simone (batà, percussioni, voce) e Gaetano Alfonsi (batteria).

Il Padova Jazz Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Miles presieduta da Gabriella Piccolo Casiraghi, con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, il sostegno del Ministero della Cultura e la collaborazione del Centro d’Arte degli Studenti dell’Università di Padova, storica associazione cittadina attiva sin dagli anni Quaranta.

Fabrizio Puglisi è un pianista dalla formazione in parte bolognese e in parte internazionale. È stata l’Olanda, coi suoi grandi alfieri di un jazz ben poco ortodosso, a segnare particolarmente lo stile di Puglisi, che ha assorbito l’indole jazzistica particolarmente libera di Amsterdam, città nella quale ha a lungo risieduto. Suoi compagni di palcoscenico sono stati Tristan Honsinger, Han Bennink, Ernst Glerum, Sean Bergin, Ernst Reijseger. Ma non meno significative sono le sue collaborazioni ‘intercontinentali’: Lester Bowie, Don Moye, David Murray, Hamid Drake, John Zorn, Steve Lacy, Don Byron, Butch Morris, William Parker, Kenny Wheeler, George Russell, Dave Liebman, Enrico Rava. Insomma, quanto di meglio nel campo del jazz dal profilo più modernista.

Al centro della musica del suo gruppo Guantanamo c’è il ritmo. La band si ispira infatti al grande patrimonio della tradizione afro-cubana, con la sua esplosiva varietà di scansioni metriche. Il repertorio affianca temi originali a brani classici di Chucho Valdés, Bud Powell, Emiliano Salvador, Ernesto Lecuona e Lennie Tristano, rivisitati in chiave afro-latina con un tocco di acida psichedelia. Il latin jazz è qui un impasto di poliritmie africane, rumba e son cubano, servito con un sound che fonde tradizione e modernità.

Dimitri Grechi Espinoza è nato a Mosca nel 1965 ma da anni è di base in Italia. Nel 2000 ha fondato il gruppo che lo ha portato a farsi conoscere sulla scena nazionale, il Dinamitri Jazz Folklore, tutt’ora in attività e col quale ha ottenuto anche un ottimo piazzamento nel referendum Top Jazz (nel 2014 è stato nominato secondo miglior gruppo del jazz italiano). L’altro progetto al quale si dedica stabilmente da lungo tempo è il solo “Oreb”: la ricerca sul suono del sax applicata allo studio della sacralità. Tra armonici ‘sganciati’ dal sistema temperato, fraseggi modali e riverberi creati dall’architettura in cui si svolge il concerto o da sofisticati apparecchi elettronici, Espinoza trasforma le risonanze del suo strumento in contrappunti dal fascino ancestrale.

Concerti di giovedì 11 novembre

Sala dei Giganti al Liviano, ore 21

Dimitri Grechi Espinoza

“Oreb”

Dimitri Grechi Espinoza (sassofoni)

Fabrizio Puglisi “Guantanamo”

Fabrizio Puglisi (pianoforte, synth ARP);

Pasquale Mirra (vibrafono);

Luca Valenza (marimba, campane tubolari);

Davide Lanzarini (contrabbasso);

Danilo Mineo (percussioni);

William Simone (batà, percussioni, voce);

Gaetano Alfonsi (batteria).

Informazioni

Associazione Culturale Miles

Via Montecchia 22 A, 35030 Selvazzano (PD)

Tel.: 347 7580904

e-mail: info@padovajazz.com

web: https://www.padovajazz.com/

https://www.facebook.com/padovajazz/

Direzione artistica: Gabriella Piccolo Casiraghi

Consulenza artistica: Centro d’Arte degli Studenti dell’Università di Padova

Biglietti

Sala dei Giganti

Fabrizio Puglisi “Guantanamo” + Dimitri Grechi Espinoza

Biglietto intero 15 euro; ridotto 10

Prevendita: www.ticketmaster.it

Diritti di prevendita non inclusi nel prezzo (applicati solo sulle prevendite online).

Info web

