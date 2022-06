Padova Jazz Festival con Francesco Bordignon Quartet al Caffè Pedroccci

Una rassegna lunga un anno, con il meglio del jazz internazionale nella preziosa cornice del Caffè più bello di Padova. “Padova Jazz al Pedrocchi” è organizzato dall’Associazione Culturale Miles, in collaborazione con il Caffè Pedrocchi e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova.

Giovedì 23 giugno ore 20

Caffè Pedrocchi, Padova

Francesco Bordignon Quartet

Francesco Bordignon – contrabbasso

Manuel Caliumi – sax alto

Francesco Pollon – pianoforte

Sasha Mashin – batteria

Francesco Bordignon (1999) è un contrabbassista e compositore vicentino che nonostante la giovane età vanta già diversi premi e riconoscimenti nonché collaborazioni con importanti musicisti come Robert Bonisolo, Alex Sipiagin, Pietro Tonolo, Phelan Burgoyne, Danilo Memoli, Sandro Gibellini e svariati altri.

Questa è la sua nuova formazione, energico quartetto caratterizzato dall’incontro di culture diverse che comunicano sul palco tramite lo stesso linguaggio, ovvero quello musicale.

Nel gruppo spicca il nome di Sasha Mashin, batterista russo che vanta importanti collaborazioni come ad esempio quelle con Benny Golson, Clark Terry, J.Griffin e Alex Sipiagin, tanto per citarne alcuni. Al fianco di Bordignon poi ci sarà Manuel Caliumi al sassofono contralto. Quest’ultimo è senza dubbio uno dei giovani sassofonisti più interessanti del panorama italiano, a conferma di ciò basti guardare ai numerosi premi vinti e alle collaborazioni che vanta. Caliumi è un sassofonista estroso, raffinato e di esperienza, perfetto per la formazione di Bordignon.

A completare il quartetto Francesco Pollon, pianista che attualmente vive e studia a New York. Pollon è un musicista che da diversi anni a questa parte si sta distinguendo come uno dei più interessanti giovani musicisti italiani e anche lui come Caliumi negli anni ha collezionato svariati premi e riconoscimenti.

Il gruppo fonda il proprio stile sulla ricerca di un suono personale, l’incontro tra Italia, New York e Russia crea un equilibrio di energia e raffinatezza che caratterizza fortemente questa formazione e che cattura l’attenzione dell’ascoltatore.

Il repertorio prevede brani originali di ciascun componente del gruppo e lascia spazio anche a qualche standard tratto dalla tradizione jazzistica.

Informazioni

Prenotazione obbligatoria

Apericena con drink, tre cicchetti, risotto e acque minerali.

Event price 35 euro

prenotazioni@caffepedrocchi.it | tel. 049 8781231

Associazione Culturale Miles

Via Montecchia 22 A, Selvazzano (PD)

tel 347 7580904 | info@padovajazz.com

www.padovajazz.com

Info web

https://www.padovajazz.com/2022/06/23/

https://www.padovajazz.com/pedrocchi/2022-06-23-francesco-bordignon/

https://www.facebook.com/events/537062231370189

Foto articolo da conunicato stampa e da evento Facebook