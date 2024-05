The Franks - Winehouse Band, torna il Padova Jazz al Pedrocchi

"Padova Jazz al Pedrocchi" è organizzato dall'Associazione Culturale Miles in collaborazione con il Caffè e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova.

Venerdì 17 maggio 2024, ore 20

Caffè Pedrocchi, Padova

The Franks - Winehouse Band

Ilaria Mandruzzato – voce

Yuri Argentino – sax, flauto, voce

Ludovico Rinco – tromba, voce

Simone Bortolami – chitarra, voce

Alberto Lincetto – piano

Riccardo Di Vinci – basso

Ugo Ruggiero – batteria

Eye-liner pronunciato, capelli cotonati e una voce così penetrante da far risuonare le corde più profonde e nascoste di chiunque abbia avuto la fortuna di ascoltarla.

Amy Winehouse è l’immagine perfetta dell’artista tormentata, tanto immensa quanto fragile.

The Franks – Winehouse Band porta così il suo omaggio in musica a questa grande icona, talentuosa e trasgressiva, attraverso gli arrangiamenti che Amy Winehouse stessa amava proporre durante i suoi concerti live all’interno dei teatri o delle sale da concerto.

La raffinatezza del soul e del jazz si fonde con ritmi più incalzanti che ricordano il funky, il reggae e lo ska per ricreare quell’atmosfera londinese in cui Amy componeva ed eseguiva i suoi più grandi successi, dall’indimenticabile e nostalgica Back to Black alla sarcastica Rehab, passando per la grande ballad Love is a Losing Game, degna di essere ricordata al pari dei grandi standard della tradizione jazz.

Ilaria Mandruzzato, alla voce, è accompagnata da una band d’eccezione, formata da grandi musicisti che annoverano collaborazioni internazionali: Yuri Argentino al sax baritono, Ludovico Rinco alla tromba, Simone Bortolami alla chitarra, Alberto Lincetto al piano, Riccardo Di Vinci al basso e Ugo Ruggiero alla batteria.

Un concerto che promette di essere un vero e proprio viaggio dentro la musica e le parole di Amy.

Informazioni

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Cena + concerto

Event price 50 euro

prenotazioni@caffepedrocchi.it

Tel. 049/8781231

Info web

https://www.padovajazz.com/pedrocchi/2024-05-17-the-franks/

https://www.facebook.com/padovajazz/