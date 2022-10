Anteprima Padova Jazz Festival 2022 con Giovanni Perin 5et al Pedrocchi

In attesa dell’avvio ufficiale del Padova Jazz Festival che avverrà il 3 novembre, la kermesse jazzistica si concede una serata di ‘riscaldamento’, con un concerto di anteprima che si terrà al Caffè Pedrocchi. Qui giovedì 27 ottobre si esibirà il vibrafonista Giovanni Perin, in quintetto con il sassofonista Michele Polga, il pianista Giulio Scaramella, il contrabbassista Riccardo Di Vinci e il batterista Marco Soldà.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria, con inizio alle ore 21.30 (e possibilità di cenare alle ore 20).

Sempre il 27 ottobre al Pedrocchi verrà inaugurata alle ore 18 una mostra dedicata agli scatti di Luciano Rossetti, uno dei più apprezzati fotografi di jazz italiani. Sarà visitabile sino al 29 novembre.

Informazioni

Prenotazione obbligatoria

Apericena con drink, tre cicchetti, risotto e acque minerali.

Event price 35 euro

prenotazioni@caffepedrocchi.it | tel. 049 8781231

Associazione Culturale Miles

Via Montecchia 22 A, Selvazzano (PD)

tel 347 7580904 | info@padovajazz.com

www.padovajazz.com

Info web

https://www.padovajazz.com/pedrocchi/2022-10-27-giovanni-perin/

https://www.facebook.com/events/604643634454037

Programma

Anteprima

Giovedì 27 ottobre, ore 21.30

Caffè Pedrocchi

GIOVANNI PERIN QUINTET

Giovanni Perin (vibrafono), Michele Polga (sax tenore),

Giulio Scaramella (pianoforte), Riccardo Di Vinci (contrabbasso), Marco Soldà (batteria)

Festival

Giovedì 3 novembre, ore 21

Pianiga (VE), Auditorium La Casa della Musica

PIERO PRINCIPI QUARTET

Simone La Maida (sassofoni), Luca Pecchia (chitarra),

Max Tempia (organo), Piero Principi (batteria)

Venerdì 4 novembre, ore 21

Pianiga (VE), Auditorium La Casa della Musica

LYKOS

feat. SILVIA BOLOGNESI

Angelo Manicone (sassofoni), Pino Melfi (tromba),

Domenico Saccente (pianoforte, fisarmonica), Nico Andrulli (basso elettrico),

Francesco D’Alessandro (batteria), Silvia Bolognesi (contrabbasso)

Sabato 5 novembre, ore 21

Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Fisica e Astronomia G. Galilei, Aula Rostagni

JOEL ROSS

“Good Vibes”

Joel Ross (vibrafono), Jeremy Corren (pianoforte),

Kanoa Mendenhall (contrabbasso), Joe Dyson (batteria)

Giovedì 10 novembre, ore 21

Multisala MPX

AZIZA

featuring DAVE HOLLAND, CHRIS POTTER, LIONEL LOUEKE & ERIC HARLAND

Dave Holland (contrabbasso), Chris Potter (sassofoni),

Lionel Loueke (chitarra), Eric Harland (batteria)

Venerdì 11 novembre, ore 21

Multisala MPX

JOEY ALEXANDER TRIO

Joey Alexander (pianoforte, piano elettrico), Kris Funn (contrabbasso), John Davis (batteria)

Sabato 12 novembre, ore 21

Multisala MPX

CLAUDIO FASOLI ‘NEXT’ QUARTET

Claudio Fasoli (sax tenore e soprano), Simone Massaron (chitarra elettrica),

Tito Mangialajo Rantzer (contrabbasso), Stefano Grasso (batteria)

Mercoledì 16 novembre

Teatro Verdi

ore 20.30

GEGÈ TELESFORO QUINTET

“Impossible Tour”

Gegè Telesforo (voce, tastiere), Christian Mascetta (chitarra),

Domenico Sanna (pianoforte, tastiere), Pietro Pancella (basso), Michele Santoleri (batteria)

ore 21.30

RAVA-REA-GATTO-DEIDDA QUARTET

Enrico Rava (tromba), Danilo Rea (pianoforte),

Dario Deidda (contrabbasso), Roberto Gatto (batteria)

Giovedì 17 novembre

Teatro Verdi

ore 20.30

LINDA MAY HAN OH

Linda May Han Oh (basso elettrico, contrabbasso), Matthew Stevens (chitarra),

Greg Ward (sax), Ziv Ravitz (batteria)

ore 21.30

ROSSANA CASALE

“Joni” – Omaggio a Joni Mitchell

Rossana Casale (voce), Francesco Consaga (sax soprano, flauto traverso),

Gino Cardamone (chitarra), Emiliano Begni (pianoforte), Ermanno Dodaro (contrabbasso)

Venerdì 18 novembre

Teatro Verdi

ore 20.30

MELISSA ALDANA

Melissa Aldana (sassofoni), Lage Lund (chitarra),

Pablo Menares (contrabbasso), Kush Abadey (batteria)

ore 21.30

KENNY GARRETT QUINTET

Kenny Garrett (sax), Vernell Brown (pianoforte),

Corchoran Holt (contrabbasso), Rudy Bird (percussioni), Ronald Bruner Jr. (batteria)

Giovedì 24 novembre, ore 21

Centro Culturale San Gaetano

TONOLO-GOLDSTEIN-ABRAMS-ROSSY

“Passepartout”

Pietro Tonolo (sassofoni, flauto), Gil Goldstein (pianoforte, fisarmonica),

Marc Abrams (contrabbasso), Jorge Rossy (batteria)

Venerdì 25 novembre, ore 21

Centro Culturale San Gaetano

RUGGERO ROBIN TRIO

Ruggero Robin (chitarra), Nicola Sorato (basso), Eric Cisbani (batteria)

Sabato 26 novembre, ore 21

Centro Culturale San Gaetano

ROBERTO OTTAVIANO ETERNAL LOVE QUINTET

“Spirit of Mingus – The Centenary Tribute”

Roberto Ottaviano (sax soprano), Marco Colonna (clarinetti),

Giorgio Pacorig (pianoforte), Giovanni Maier (contrabbasso), Zeno De Rossi (batteria)

Altri eventi

Per tutta la durata del festival

JAZZ@BAR

Concerti nei bar e ristoranti tra Padova e provincia

Dal 21 ottobre al 19 novembre

Museo Giovanni Poleni (Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Padova)

“Nulla è come sembra”

Installazione di Anna Piratti

Dal 27 ottobre al 29 novembre

Caffè Pedrocchi

Mostra fotografica di Luciano Rossetti

Dal 7 al 30 novembre

Scuderie di Palazzo Moroni

“Sounding Pictures”

Mostra fotografica di Mirko Boscolo

Sabato 19 novembre, ore 18.30

Caffè Pedrocchi

Presentazione del libro “Mingus”

(Coconino Press, 2021)

di Flavio Massarutto e Squaz

Interverranno gli autori Flavio Massarutto e Squaz con Michele Bugliari

Biglietti

Auditorium La Casa della Musica

3/11: Piero Principi

4/11: Lykos feat. Silvia Bolognesi

Biglietto intero 12 euro; ridotto 10. Posti non numerati.

Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Fisica e Astronomia G. Galilei, Aula Rostagni

5/11: Joel Ross

Biglietto intero 15 euro; ridotto 13. Posti non numerati.

Multisala MPX

10/11: Aziza (Dave Holland, Chris Potter, Lionel Loueke, Eric Harland)

Biglietto intero 28 euro; ridotto 24

11/11: Joey Alexander

Biglietto intero 24 euro; ridotto 20

12/11: Claudio Fasoli

Biglietto intero 20 euro; ridotto 17

Teatro Verdi

16/11: Gegè Telesforo + Enrico Rava, Danilo Rea, Dario Deidda, Roberto Gatto

18/11: Melissa Aldana + Kenny Garrett

Biglietto intero da 18 a 30 euro; ridotto 15 a 25

17/11: Linda May Han Oh + Rossana Casale

Biglietto intero da 15 a 25 euro; ridotto 12 a 20

Centro Culturale San Gaetano

24/11: Tonolo-Goldstein-Abrams-Rossy

26/11: Roberto Ottaviano

Biglietto intero 14 euro; ridotto 12. Posti non numerati.

25/11: Ruggero Robin

Biglietto intero 12 euro; ridotto 10. Posti non numerati.

Caffè Pedrocchi

Ingresso libero (cena ore 20, concerto ore 21.30)

Prenotazione tavolo obbligatoria

tel.: 049 8781231; prenotazioni@caffepedrocchi.it

Jazz@Bar

la disponibilità di posti e l’accesso ai concerti sono regolati a discrezione dei singoli locali

Mostre fotografiche, installazione, presentazione editoriale: ingresso gratuito

Prevendite

Concerti Teatro Verdi:

Online su https://www.teatrostabileveneto.it/

Presso la biglietteria del Teatro Verdi

Concerti Multisala MPX, Auditorium La Casa della Musica, Università degli Studi di Padova, Centro Culturale San Gaetano:

Online su https://www.padovajazz.com/

Presso negozio Gabbia Dischi, via Dante 8, Padova

Diritti di prevendita non inclusi nel prezzo segnalato (applicati solo sulle prevendite online).

Foto articolo da conunicato stampa e da evento Facebook