Padova Jazz Festival con Lucy Woodward live al Caffè Pedroccci

Venerdì 12 novembre la cantante statunitense Lucy Woodward sarà protagonista del primo appuntamento del Padova Jazz Festival 2021 al Caffè Pedrocchi, che anche quest’anno sarà la location principale del festival per i concerti in stile jazz club. La Woodward si esibirà accompagnata da una band che la sa lunga in fatto di atmosfere R&B, con Jelle Roozenburg alla chitarra, Aaron Bouwman al basso e Nicky Hustinx alla batteria.

Il concerto, a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, inizierà alle 21.30 (con possibilità di cenare alle ore 20).

Il Padova Jazz Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Miles presieduta da Gabriella Piccolo Casiraghi, con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, il sostegno del Ministero della Cultura e la collaborazione del Centro d’Arte degli Studenti dell’Università di Padova, storica associazione cittadina attiva sin dagli anni Quaranta.

Figlia di un direttore d’orchestra e di una musicologa, Lucy Woodward è nata a Londra nel 1977 ed è cresciuta tra la capitale britannica, l’Olanda e, infine, New York. Gli studi jazzistici alla Manhattan School of Music hanno presto lasciato il posto alla gavetta dei piccoli live: come cantautrice la Woodward si è decisamente plasmata da sé.

Il suo esordio discografico avviene nel 2003, ma è dal secondo album, del 2008, che prende più chiaramente forma il suo personale stile fatto di R&B dal groove molto marcato e venato di jazz, in cui emerge un istinto naturale per il canto.

Nelle pause tra un disco e l’altro, la Woodward ha partecipato alla registrazione di numerose colonne sonore, ha fatto da corista per Rod Stewart, Celine Dion, Joe Cocker, Chaka Khan, Nikka Costa, è andata in tour come cantante dei Pink Martini ed è entrata nel giro degli Snarky Puppy. E proprio il leader degli Snarky Puppy, Michael League, le ha prodotto l’album Til They Bang on the Door (2016), convocando in studio anche i suoi fidati musicisti. I suoi più recenti lavori discografici la vedono invece duettare con la chitarra di Charlie Hunter: Music! Music! Music! (2019) e I’m a Stranger Here (2021).

Concerto di venerdì 12 novembre

Caffè Pedrocchi, ore 21.30

Lucy Woodward

Lucy Woodward (voce);

Jelle Roozenburg (chitarra);

Aaron Bouwman (basso);

Nicky Hustinx (batteria).

Biglietti

Caffè Pedrocchi

Ingresso libero su prenotazione - Cena ore 20, concerto ore 21.30

Cena con drink, tre cicchetti, risotto, dolce e acque minerali.

Event price 35 euro

Prenotazione tavolo obbligatoria

tel.: 049 8781231; email: prenotazioni@caffepedrocchi.it

