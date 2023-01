Remembering “Jazz on the sea” per il Padova Jazz al Pedrocchi

Riprende la rassegna "Padova Jazz al Pedrocchi", ideata da Associazione Miles in collaborazione con il Comune di Padova e il Caffè Pedrocchi. Primo appuntamento dell'anno giovedì 26 gennaio con il progetto speciale Remembering “Jazz on the sea”.

Giovedì 26 gennaio 2023 | ore 20

Caffè Pedrocchi | Padova

Remembering “Jazz on the sea”

Mario Rusca, pianoforte

Gaspare Pasini, sassofono

Riccardo Fioravanti, contrabbasso

Ellade Bandini, batteria

In collaborazione con “Il gruppo dei dieci” di Ferrara, l’intento è quello di ricongiungere la stessa squadra che, nel 2002, è stata protagonista della riuscitissima manifestazione musicale “via mare” chiamata “Jazz on the sea”. Otto barche a vela, direzione Istria, si fermavano nelle località più prestigiose della costa, dando vita a concerti itineranti, grazie alla musica dei gruppi di Mario Rusca e di Giorgio Conte. A ricordarne le gesta a distanza di vent’anni, saranno, insieme a Mario Rusca al pianoforte, Riccardo Fioravanti al contrabbasso, Ellade Bandini alla batteria, Gaspare Pasini al sax contralto.

Informazioni

Prenotazione obbligatoria

Apericena con drink, tre cicchetti, risotto e acque minerali.

Event price 40 euro

prenotazioni@caffepedrocchi.it | tel. 049 8781231

Associazione Culturale Miles

Via Montecchia 22 A, Selvazzano (PD)

tel. 347 7580904 | info@padovajazz.com

www.padovajazz.com

Info web

https://www.facebook.com/events/457931999735452

https://www.padovajazz.com/pedrocchi/2023-01-26-remembering-jazz-on-the-sea/

Foto articolo da evento Facebook e da comunicato stampa