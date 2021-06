Padova Jazz al Pedrocchi: “Three Generations Quartet” allo storico Caffè

Nuovo appuntamento con il Padova Jazz al Pedrocchi. Jazz@CaffèPedrocchi è organizzato dall’Associazione Culturale Miles, in collaborazione con il Caffè Pedrocchi e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova. Direzione artistica: Gabriella Piccolo Casiraghi.

Giovedì 17 giugno 2021 | ore 20

Gianni Cazzola plus Cesare Mecca “Three Generations Quartet”

Gianni Cazzola – batteria

Cesare Mecca – tromba

Simone Daclon – pianoforte

Alex Orciari – contrabbasso

Il trio di Gianni Cazzola, con Simone Daclon e Alex Orciari, e’ attivo da quasi un ventennio, suonando in numerosi club e festival e costruendo nel tempo un vasto repertorio ispirato a Duke Ellington, Art Blakey and the Jazz Messengers, Monk, Horace Silver, Dizzy Gillespie, Clifford Brown, ma anche standards, arrangiamenti e musica originale.

In questa occasione viene presentato un quartetto con Cesare Mecca, e un repertorio dedicato alla musica di Clifford Brown, trombettista caposcuola dell’Hard Bop degli anni ‘50.

Cesare, giovane e talentuoso trombettista torinese, ottimo interprete di jazz classico, swing, bebop, arrangiatore e compositore, fa parte dei solisti coinvolti da Gianni nel “Three Generations”, un gruppo variabile ( dal quartetto al sestetto ), che vede protagonisti altri eccellenti solisti, Didier Yon, Sophia Tomelleri, Tommaso Profeta.

Prenotazione obbligatoria:

tel. 049 8781231 - prenotazioni@caffepedrocchi.it

Apericena con drink, tre cicchetti, risotto e acque minerali.

Event price 25 euro (info da FB https://www.facebook.com/events/916124368954035)

Informazioni

Associazione Culturale Miles

Via Montecchia 22 A, 35030 Selvazzano (PD)

tel. 347 7580904 - segreteria@padovajazz.com

Caffè Pedrocchi

via VIII Febbraio 15, 35122 Padova (PD)

www.caffepedrocchi.it

Info web

https://www.facebook.com/events/916124368954035

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/padova-jazz-al-pedrocchi

