Nel weekend arriva il Padova Kids Festival

Una città a misura di bambino con giochi, spettacoli, laboratori e la sfida del Guinness World Record Dal 15 al 17 Ottobre, un ricco programma di iniziative gratuite per genitori e bambini di ogni età nel cuore del centro storico

Dal 15 al 17 Ottobre Padova sarà una città a misura di bambino con l’arrivo del Padova Kids Festival, il primo festival dedicato ai genitori e ai bambini di ogni fascia d’età, con il patrocinio ed il contributo del Comune di Padova e con un programma ricco di iniziative gratuite, sparse per le location del centro storico. Arte, scienza, creatività e tantissimo divertimento: giochi, spettacoli, laboratori, cacce al tesoro, da Palazzo Moroni al Caffè Pedrocchi, dai Giardini dell’Arena ai musei della città, un programma tutto da scoprire per accendere la fantasia e il divertimento stimolando l’apprendimento.

Guinness World Records

Ma Padova Kids Festival darà anche inizio ad una grande impresa volta a battere un record. Più di 70.000 matite colorate Minabella, oltre 50.000 fogli di carta, centinaia di bambini coinvolti per battere il Guinness World Records con il disegno del cielo stellato più lungo del mondo. Oltre 12 km di stelle, in onore agli affreschi di Giotto, Patrimonio dell’Unesco: Domenica 17 Ottobre a Palazzo Moroni Padova Kids Festival dà inizio al record dei record e aspetta numerosi tutti i bambini che vorranno partecipare dando il proprio contributo, diventando così protagonista della conquista del record. Un’impresa che inizierà domenica e che terminerà il 10 aprile 2022, quando il disegno verrà esposto avvolgendo di parecchi giri il Prato della Valle. Nel frattempo centinaia di bambini saranno chiamati a partecipare all’impresa, coinvolgendo scuole e associazioni di quartiere. Superare il Guinness World Records significherà creare un momento di forte condivisione, riproducendo uno dei simboli che hanno reso Padova una città unica al mondo.

Pleaiadi

Il Festival nasce da un’idea di Pleiadi, tra le migliori realtà sul territorio nazionale che si occupa di educational a 360° e Superfly Lab, agenzia di comunicazione e di event management, impegnata nella collaborazione con grandi aziende, media partner e istituzioni a livello nazionale. Il format nato da questa unione vuole essere una festa dedicata a bambini e bambine, ragazzi e ragazze, ma ancor di più a tutte le famiglie e alla città intera.

Laboratori nei musei di Padova

A Padova Kids Festival hanno aderito alcuni musei della città, mettendo a disposizione una serie di laboratori gratuiti, compresi nel costo del biglietto, dedicato a bambini e famiglie: Musme, Museo della Geografia, La Specola, il Planetario ed il Museo Giovanni Poleni. Dagli astri di Galileo, alla magica geografia di Harry Potter a colpi di bacchetta, dalle meraviglie del corpo umano ai viaggi emozionanti del Piccolo Principe, percorsi studiati per educare e divertire bambini di varie fasce d’età, come il laboratorio Energy Lab curato da Antenore Energia.

Giochi scientifici e laboratori creativi ai Giardini dell’Arena

Anche il “polmone verde” del centro di Padova diviene una delle location che ospiterà le colorate iniziative di Padova Kids Festival. Un’area che in questi ultimi anni è tornata ad essere al centro della socialità e dell’aggregazione patavina, e che per un weekend si trasforma in un luogo pronto ad accogliere un vero e proprio mini science center (con la possibilità di assistere a divertenti esperimenti scientifici), esposizioni mirabolanti, giochi di una volta, workshop creativi e farm activity, dove sarà addirittura possibile imparare a mungere una mucca (quasi del tutto vera…).

È possibile consultare il programma di Padova Kids Festival nel sito: www.padovakidsfestival.it