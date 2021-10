Padova Kids Festival a Padova, la sfida? Fare il disegno del cielo stellato più lungo al mondo

Prezzo non disponibile

Arriva a Padova Il primo festival per bimbi e genitori in una città a misura di bambino. In pieno centro storico spettacoli, giochi di magia, laboratori e avvincenti cacce al tesoro.

Un programma ricco di divertimento e creatività, con un’importante sfida da battere: il Guinness World Record per il disegno del cielo stellato più lungo al mondo (domenica 17 ottobre dalle 10.30 alle 17 a Palazzo Moroni).

Dalla magia di Harry Potter alle scoperte di Galileo, dalle meraviglie del corpo umano ai viaggi emozionanti del Piccolo Principe.

Scopri tutte le attività gratuite pensate per i bambini di ogni età sul sito dell'evento!

