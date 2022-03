A Padova l'incontro "La linea sottile"

L’appuntamento è per domenica 13 marzo, alle ore 18.30 presso la Forma del Libro in via del Carmine 6, Padova. «C’è una linea sottile, in Italia, che separa il momento in cui una persona può scegliere della propria morte e quello in cui tale decisione non è a sua disposizione. Da anni si cerca, senza successo, di porre al vaglio del parlamento una legge che consideri, in determinate circostanze, la possibilità dell’eutanasia. L’obiettivo che ci poniamo nel prossimo incontro di χ?ρα è quello di andare al dì là delle nostre convinzioni personali sul tema e di cercare di comprendere perché in Italia, rispetto ad altri paesi europei, facciamo così fatica a trattare questo argomento a livello istituzionale e ad avviare un dibattito pubblico sulla possibilità di esercitare, in determinate circostanze, l’eutanasia. I motivi attingono solo alla cultura religiosa o affondano in strati più profondi della storia del nostro pensiero? Quanto conta, nella risposta a questo interrogativo, la fiducia che riponiamo nella scienza e che la scienza ripone in se stessa? E in questo senso, da un punto di vista medico, cosa comporterebbe concretamente la scelta di un’eutanasia per un paziente? Come si applicherebbe in concreto, e a quali condizioni?».

«Ci condurranno in questa riflessione il dott. Franco Resasco, psicologo e psicoterapeuta, docente della Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica Fenomenologica ARETUSA e il dott. Tommaso Tonetti, ricercatore universitario presso l'Università di Bologna e dirigente medico presso l'U.O. Anestesia e Terapia Intensiva Polivalente, Policlinico di Sant'Orsola Bologna».

