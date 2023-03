Padova Marathon 2023: partenza dello Stadio Euganeo, arrivo in Prato della Valle

Nata in occasione del Giubileo del 2000, la Padova Marathon in questi anni si è affermata come l’appuntamento sportivo di riferimento per tutto il territorio.

L'edizione 2023 prevede la maratona di 42,195 km, la mezza maratona di 21,097 km, le Stracittadine, oltre all'area Expo e ad una serie di eventi.

L'evento

Appuntamento domenica 23 aprile: partenza dello Stadio Euganeo, arrivo in Prato della Valle.

Percorso 41,195 km

41,195 km Partenza Stadio Euganeo (PD) ore 8.30

Arrivo Prato della Valle (PD)

Le modalità e i costi d'iscrizione, le informazioni sui percorsi, gli orari della manifestazione e il programma delle iniziative sono disponibili sul sito della Padova Marathon.

La manifestazione, organizzata da Assindustria Sport Padova, è realizzata con il patrocinio e il contributo del Comune di Padova ed è inserita tra gli eventi di "Padova città europea dello sport 2023".

Percorso

Il tracciato della Maratona – inaugurato con l’edizione del 2016 e soggetto a un piccolo ma significativo restyling con l’edizione 2023 – prevede partenza e arrivo a Padova.

Prende avvio nell’area dello Stadio Euganeo – già teatro di numerose edizioni del Meeting internazionale di atletica leggera – e, passando attraverso Rubano, Selvazzano Dentro e Teolo, si snoda verso la zona dei Colli Euganei, giungendo nel cuore pedonale di Abano Terme, sfilando davanti al Kursaal e allo storico Hotel dell’Orologio, per tornare verso la città del Santo.

Il rientro a Padova avviene risalendo la Mandria e via Goito. L’ingresso in centro storico, transitando lungo via Vescovado e Piazza del Duomo. La gara attraversa la parte più bella della città, toccando Piazza dei Signori, Piazza della Frutta, passando a fianco del Caffè Pedrocchi, del Palazzo del Bo e di fronte alla Basilica di Sant’Antonio, luogo simbolo della cristianità.

Fino a concludersi nello straordinario scenario offerto da Prato della Valle, senza dubbio una tra le finish lines più belle al mondo.

Percorso maratona 2023

Modifiche alla viabilità

Le modifiche alla viabilità del trasporto pubblico e privato verranno indicate appena disponibili.

Per informazioni

Assindustria Sport

Stadio Daciano Colbachini, piazzale Azzurri d’Italia - Padova

telefono 049 5002503

email info@padovamarathon.com

sito www.padovamarathon.com

