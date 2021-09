XXI Padova Marathon: partenze da Prato della Valle e Abano Terme

Nata in occasione del Giubileo del 2000, la Padova Marathon in questi anni si è affermata come l’appuntamento sportivo di riferimento per tutto il territorio. Non una semplice “gara” ma un evento con importanti riflessi sociali, turistici e legati alla solidarietà.

Quest'anno la Padova Marathon cambia forma, lasciando il posto alla mezza maratona, a una corsa su strada competitiva da 10 km - battezzata "10 km Rise and Run" - e a una Stracittadina non competitiva di 5 km.

L'evento è realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Padova.

Quando e dove

Domenica 26 settembre 2021

ore 8.30 ad Abano Terme, via Del Santuario Monteortona: partenza mezza maratona (km 21)

(km 21) ore 10.30 in Prato della Valle (lato Foro Boario): partenza Rise and Run (km 10)

(km 10) tra le ore 12 e le 12:45 in Prato della Valle (lato Foro Boario): partenze scaglionate Stracittadine (km 5).

Percorsi

Iscrizione e quota di partecipazione

MEZZA MARATONA (21 km)

E' possibile iscriversi avendo compiuto, entro domenica 26 settembre 2021, il 18° anno di età; per i tesserati Runcard l'età minima è di anni 20.

Regolamento mezza maratona

La quota d'iscrizione deve essere versata secondo le modalità indicate nel regolamento e riportate anche nella sezione del sito: iscrizione mezza maratona.

RISE AND RUN (10 km)

E' possibile iscriversi dal 16° anno di età per i tesserati Fidal e dai 20 anni per i tesserati Runcard.

La quota d'iscrizione deve essere versata secondo le modalità indicate nella sezione del sito: iscrizione Rise and Run

STRACITTADINE (5 km)

Per iscriversi ai percorsi cittadini è necessario acquistare il pettorale, in prevendita presso i supermercati Alì e Aliper di Padova e provincia.

Ulteriori modalità per l'acquisto del pettorale sono indicate sul sito della Padova Marathon.

Attenzione: la partecipazione a tutte le gare è consentita solo con la certificazione verde o con un tampone negativo nelle 48 ore precedenti.

Modifiche alla viabilità

Trasporto privato

Lungo il percorso della Maratona vengono chiuse alcune strade e viene modificata la circolazione - PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE.

Trasporto pubblico

La linea del tram, dalle ore 6 alle 15, subisce le seguenti variazioni:

capolinea nord Pontevigodarzere con fermate ultime in riviera del Businello, e ritorno;

capolinea sud Guizza con fermate ultime in corso Vittorio Emanuele II, e ritorno.?

Organizzatori

La manifestazione è organizzata da Assindustria Sport Padova.

Per informazioni

Assindustria Sport

Stadio Daciano Colbachini, piazzale Azzurri d’Italia - Padova

telefono 049 5002500

email info@padovamarathon.com

sito www.padovamarathon.com

Foto articolo dalla pagina Facebook https://www.facebook.com/padovamarathon/