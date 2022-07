Padova Metal Fest IX edizione al Parco degli Alpini

Orario non disponibile

La IX edizione del Padova Metal Fest, come già annunciato a maggio, dopo due anni di “fisiologica” assenza, inizierà venerdì 29 al Parco degli Alpini (https://www.facebook.com/ParcoAlpini) avvalendosi della partnership dell’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE RILABO (https://www.facebook.com/associazionerilabo) che da anni organizza eventi con l'obiettivo (di promuovere il protagonismo giovanile, attraverso manifestazioni culturali e musicali.

L’ingresso sarà ad offerta libera e la kermesse musicale proporrà un cartellone che ben rappresenta la scena hard & heavy contemporanea.

Mario Tio Tiozzo, membro dello staff organizzativo, selector di “Rock feed” di Radio Marilù e conduttore di Materiale Resistente radio di Radio Cooperativa Padova dal 2001 introduce così la tre giorni: “non vediamo l’ora di rivivere quell’atmosfera che abbiamo respirato durante le ultime edizioni, non siamo professionisti di settore, non facciamo business con la musica, la nostra soddisfazione è viverla insieme a chi la ama come noi”.

Venerdì 29 luglio

ARTHEMIS

RED B

17 CRASH

KANI

500 HORSE POWER

Sabato 30 luglio

HELL IN THE CLUB

SCREAMIN'DEMONS (AL PRIEST - ANDY BARRINGTON - ROSS LUKATHER)

KRÖWNN

SUPERHORROR

GUNJACK

Domenica 31 luglio

DONNA CANNONE FEAT MIA KARLSSON (CRUCIFIED BARBARA)

METHEDRAS

MR. WOLAND

LOGICAL TERROR

CROWDEAD

Anche quest'anno, per garantire il massimo comfort ai gruppi e la qualità audio e luci degli spettacoli, siamo onorati di avvalerci della collaborazione e partnership di: JETGLOW RECORDINGS ormai affermata label patavina che con ROCKETBOOSTER STUDIO metterà a disposizione la strumentazione relativa alla backline; GONG SERVICE che durante le tre giornate, grazie all'esperienza, alla professionalità e competenza dei propri tecnici, unita all'utilizzo delle più moderne strumentazioni audio e luci, garantirà la massima qualità degli spettacoli.

Un ringraziamento a tutti gli sponsor, supporter e media partner in particolare a Radio Marilù e Autoricambi Dese.

