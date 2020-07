"Padova streaming festival": Tommy Vee fa ballare l’Arcella live su Facebook al tramonto

Tommy Vee DjSet LIVE from Arcella!

Appuntamento online il 27 luglio, al tramonto. Location segreta, telecamere, musica, droni: la seconda puntata del Padova Streaming Festival.

Padova Streaming Festival | episodio 02

Il 27 luglio al tramonto, alle 20.30, da una location segreta ed esclusiva, la seconda puntata di Padova Streaming Festival con un artista d'eccezione Tommy Vee, top DJ e produttore discografico che ha da subito accolto con entusiasmo il progetto e per l'occasione presenterà in live streaming un'inedita selezione musicale.

Cos’è Padova Streaming Festival?

Un appuntamento in diretta streaming al tramonto dai luoghi più suggestivi di Padova. Un evento che sarà pubblico e aperto a tutti solo online, che unisce la magia della musica a quella di immagini in tempo reale della nostra città. I luoghi rimarranno sempre segreti e, nel pieno rispetto delle normative esistenti, non è previsto alcun assembramento.

La prima puntata ha visto protagonistacon due giovani studenti del Conservatorio Pollini dalla Torre della Specola, ora il DJ più famoso del Veneto dai tetti del quartiere più urban di Padova.

Per l'occasione, è stato pensato un set urbano e futuristico che dia una visione e una prospettiva al futuro della città di Padova grazie alla collaborazione serrata con l'Associazione "Le 1000 e 1 Arcella”, che si occupa in chiave innovativa di rivitalizzare gli spazi urbani, e con lo staff di “Arcella Town”, la pagina social più cool per la narrazione contraddittoria, ironica e allo stesso tempo positiva sul quartiere Arcella di Padova.

Attenzione che a Padova le cose non finiscono qua, non è detto che ci siano altri strepitosi Live che coinvolgano i vari quartieri della città!

Vuoi sapere di più su Streaming Festival? www.streamingfestival.it

