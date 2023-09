La nuova data del previsto e atteso spettacolo teatrale-musicale dal titolo “Broadway Express – febbre da Musical!” con i Muffins è stata fissata per sabato 30 settembre alle ore 21,00 al Giardino-Teatro di Palazzo Zuckermann in Corso Garibaldi, 33 a Padova.

Appuntamento che chiude gli eventi e le iniziative di “Arena Romana Estate 2023”, la lunga stagione estiva della Promovies iniziata nel mese di giugno scorso.



I biglietti per lo spettacolo (€ 12 intero, € 10 ridotto ragazzi ed over 65) possono essere acquistati in prevendita sul circuito VivaTicket oppure a Padova presso Gabbia Dischi in via Dante, 8 e la Cartoleria C’era una volta in via Asolo, 9 (zona Paltana). I biglietti già acquistati precedentemente sono validi per la nuova data.

Info e prenotazioni: www.promovies.it



La Promovies e la Fondazione Aida di Verona presentano in anteprima “Broadway Express – Febbre da Musical!”, un viaggio nel mondo del musical tutto da ballare e da cantare, un evento altamente energico con le migliori canzoni e le più belle colonne sonore (da “Greese” a “Mamma mia!”, da “Cabaret” a “Moulin Rouge”…).

Sul palco si esibiranno “I Muffins”, una giovane realtà teatrale nata nel 2015 dall’incontro tra i tre performers Riccardo Sarti, Giulia Mattarucco e Maddalena Luppi, diplomati presso The Bernstein School of Musical Theater (BSMT), di Bologna ed il cantautore bolognese Stefano Colli, finalista della 58° edizione del Festival di Castrocaro (Rai1) e concorrente della 6° edizione di The Voice of Italy nel team di Gigi D’Alessio.



Siete pronti a scatenarvi sulle note di “Grease”, “Chicago” e “Mamma mia” e ad emozionarvi rivivendo le tormentate storie d’amore di “Romeo e Giulietta” e de “I Promessi Sposi”? Questa è una ottima occasione, perché gli artisti in scena sono davvero coinvolgenti. Durante lo spettacolo piacevoli incursioni su opere emblematiche come il musical “Nine” tratto dal film “8 ½” di Federico Fellini. E naturalmente non finisce qui, le sorprese non mancheranno. Le “fermate” sono tante ed il viaggio è lungo. Quindi non resta che preparare i bagagli, comperare il biglietto e salire sul Broadway Express!