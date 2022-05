“Padova patrimonio del mondo”, il Moviechorus in concerto-spettacolo a palazzo della Ragione

Grande spettacolo Moviechorus con le più belle colonne sonore del Cinema e dei Musical per onorare la città di Padova e le sue opere d’arte. 150 coristi, un’orchestra di 12 elementi e i ballerini di danza acrobatica Tania Gambetti e Nicolò Fornasiero dal corpo di ballo di trasmissioni Rai e Mediaset si esibiranno lunedì 30 maggio alle 21 al Palazzo della Ragione per il grande spettacolo “Padova patrimonio del Mondo”.

Ad illustrare i dettagli della serata sono intervenuti: Vincenzo Gottardo vicepresidente della Provincia di Padova, Erika De Lorenzi, direttrice artistica e ideatrice del progetto Moviechorus, Claudia Ferronato direttrice del Moviechorus e insegnante di canto, Monica Marchesan, referente associazione Bambini delle Fate, Daniele Pinato, musicoterapista di Legature Musicali.

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla Fondazione “I Bambini delle Fate” e all’Associazione “Legature Musicali”, due splendide realtà venete che si occupano di disabilità e autismo.

«Sarà una serata emozionante – ha detto Vincenzo Gottardo – di grande musica e di solidarietà. Le due sezioni di Moviechorus, Big e Young, si uniranno all’orchestra e, assieme ai ballerini di danza acrobatica, porteranno ad un risultato straordinario che non mancherà di entusiasmare gli spettatori. Moviechorus unisce da sempre alla propria attività momenti belli e fecondi che possano in qualche modo completare un’armonia fatta di persone e gesti concreti. Per questo lo spettacolo inizierà proprio con l’esibizione dell’orchestra di Legature Musicali, composta dai ragazzi, dai loro genitori e dai musicoterapisti che operano all’interno dall’associazione».

Lo spettacolo parte dall’assunto che ogni individuo nella sua unicità è una splendida opera d’arte e come tale va tutelata e valorizzata. Padova e il Palazzo della Ragione, dal 2021 Patrimonio Mondiale dell’Unesco per il suo inestimabile valore artistico e storico, è il luogo più indicato per ospitare tale celebrazione di bellezza.

«È un onore per Moviechorus – ha detto Erika De Lorenzi - esibirsi nel Palazzo della Ragione, un luogo così prestigioso che l'Unesco ha riconosciuto patrimonio mondiale. Allo stesso modo, ogni essere umano è un’opera d’arte da valorizzare in tutte le sue forme. Moviechorus si é prefissato da sempre una mission importante: sostenere quelle associazioni del territorio che si prendono cura delle persone, dell'ambiente che ci circonda, delle nostre opere d’arte e lo fa sempre devolvendo il ricavato dei concerti in beneficenza».

«Per onorare la storia di questa sala – ha concluso Claudia Ferronato - il coro eseguirà per la prima volta un brano che celebra la grandezza di Leonardo da Vinci. Un meritato omaggio agli artisti che hanno realizzato il Palazzo della Ragione, primo fra tutti Giotto coi suoi affreschi. Un’occasione in più per avvicinare la cittadinanza alle bellezze della nostra città e a questo patrimonio inestimabile».

L’evento sarà presentato da Wendy Muraro, presentatrice professionista, blogger e scrittrice di successo.

Special Guest: Marina Brocca

Info: 327 5808986

Biglietteria online: bit.ly/biglietti-moviechorus

Le vendite online termineranno alle ore 12.00 del giorno del concerto e continueranno presso la sede dell’evento

Info web

https://www.facebook.com/events/541329964173300

https://oooh.events/evento/moviechorus-palazzo-ragione-biglietti/

Foto articolo da evento Facebook e da comunicato stampa