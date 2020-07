Padova Pride 2020

Annunciata la data di sabato 5 settembre dopo il rinvio della manifestazione a causa della quarantena. Il Pride in questo 2020 porterà in piazza orgoglio e identità LGBTI, ma anche la richiesta di una legge contro l’omotransfobia e misoginia all’altezza dei bisogni della comunità.

L'evento

Sabato 5 settembre il Pride tornerà ad animare le vie del centro di Padova: un mese insolito per una manifestazione più che mai necessaria. Infatti, l'evento cade nel corso dell’iter legislativo della legge contro omotransfobia e misoginia proposta dal deputato padovano Alessandro Zan.

In piazza per chiedere una legge che serve

«Il Pride torna anche in questo 2020 funestato da epidemie e crisi, torna perché proprio quest’anno è necessario affermare l’orgoglio delle nostre identità, dei nostri corpi e delle nostre vite – dichiara Mattia Galdiolo Presidente di Arcigay Tralaltro Padova - A questo paese una legge contro l’omobitransfobia e misoginia serve, le nostre vite, la nostra comunità LGBTI non sono un'opinione, come non è un’opinione il dolore delle vittime, non vogliamo una legge al ribasso, vogliamo la legge che ci serve, e scendiamo in piazza per chiederla».

Info web

https://www.padovapride.it/

https://www.facebook.com/PadovaPride/