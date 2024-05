Padova Pride 2024, sabato primo giugno la manifestazione torna a Padova

Orario non disponibile

Quando Dal 01/06/2024 al 01/06/2024 Orario non disponibile

Manca sempre meno al 1 giugno, manca sempre meno al Padova Pride 2024

Ecco le informazioni sul percorso e sugli orari della marcia

Programma

Ore 14: concentramento in piazza de Gasperi per ritrovarci, respirare e prepararci alla marcia

Fino alle 16, staremo in piazza a ballare, fare festa, ascoltare discorsi di amore e di lotta, avremo anche un punto trucca ame e uno stand con i nostri gadget

Ore 16: parte il Padova Pride 2024. Saremo tant?, tutt? fuori luogo per le strade di Padova.

È prevista una pausa in piazza delle Erbe, per riprenderci, farci sentire, aspettare chi non potesse raggiungerci da subito.

Ore 18-18.30: arrivo sempre in Piazza de Gasperi, dove ci aspettano spettacoli, eventi e DJ set fino a mezzanotte

Accessibilità del percorso

Davanti al terzo carro ci sarà la zona bianca: distanziamento, meno musica e schiamazzi, nessun contatto fisico, nessuna foto e nessun fischietto permesso.

Lungo il percorso ci sono diversi punti di defaticamento, come fontanelle, punti di sosta o riposo (panchine), o di scarico sensoriale (vie laterali, luoghi ombreggiati e con panchine)

Alla fine della parata c’è un’area tranquilla per decomprimere

Il percorso alternativo è pensato per evitare la folla e i rumori, è tutto asfaltato, o percorribile sui marciapiedi laterali

Chi vuole farlo in compagnia, può scriverci in DM chiedere di camminare insieme!

https://www.padovapride.it/accessibilita/

https://www.padovapride.it/

https://www.facebook.com/PadovaPride

