Il fine settimana al Pride Village con Cristiano Malgioglio e Timothy Cavicchini

Inizia all’insegna degli show e della musica live il primo fine settimana del mese di luglio targato Pride Village, il Festival LGBT più grande d’Italia in corso fino ad ottobre al Parco delle Mura di Padova.

Venerdì 2 luglio

Venerdì 2 luglio ad intrattenere il pubblico ci penseranno la simpatia e il talento delle Drag Queen e dei performer del Festival. Una lunga notte di show che vedrà alternarsi sul palco, Mizzy Collant, Yvonne O’Neill, Luquisha Lubamba, Krystian, Sally Chemist, Nicola Simionato, Lorenzo Pezzotti, Donna Sofia e Simon the prince.

Sabato 3 luglio

Sarà invece la musica la protagonista di sabato 3 luglio con due ospiti d’eccezione: Cristiano Malgioglio e il musicista e cantautore veronese Timothy Cavicchini.

Non ha bisogno di presentazioni Cristiano Malgioglio, uno dei più amati personaggi televisivi italiani, ma soprattutto cantautore e autore dei brani più famosi e celebri della musica italiana, da Mina, Raffaella Carrà, Adriano Celentano, Ornella Vanoni e Patti Pravo. Dopo aver firmato la sigla del Pride Village 2018 con “Danzando Danzando”, Malgioglio torna al Pride Village per presentare il suo nuovo singolo, “Tutti me Miran” un inno ai diritti Lgbt, all’auto-accettazione e al volersi bene, con travolgente ritmo latino, genere musicale che Malgioglio ama, come mostrato anche dalla hit “O maior golpe do mundo (mi sono innamorato di tuo marito)”, che vanta ad oggi decine di milioni di visualizzazioni su YouTube.

Musicista e cantautore, Timothy Cavicchini, ha un percorso che lo porta ad attraversare generi e sonorità differenti. Classe 1984, da giovanissimo frequenta il conservatorio di Mantova come pianista, esperienza che fa nascere in lui la passione per la musica e la necessità di stare sul palco ad esibirsi. Nel 2011 diventa frontman della band Ostetrika Gamberini e nel 2013 arriva secondo assoluto alla prima edizione di "The Voice of Italy" insieme a Piero Pelù. Lo stesso anno esce il suo primo EP "A Fuoco". Nel 2014 con "Ti sto ancora cercando" e poi nel 2016 con "All'infinito" partecipa alle selezioni di Sanremo Giovani. Nel 2016 esce "Ti rubo gli occhi" e prende il via la realizzazione del nuovo album inedito che esce a maggio 2018, "Nudi e perpendicolari". Dal 2019 Timothy è impegnato in TV nel programma “All Together Now” in onda su Canale 5, condotto da Michelle Hunziker e J-Ax per la regia di Roberto Cenci. Lasciata nel 2020 la band Ostetrika Gamberini, attualmente è in tour con "Ricomincio da me", un nuovo show con cui porta sul palco i brani originali della sua carriera, sia in elettrico che in acustico.

Per tutto il fine settimana, inoltre, dalla colazione al dopo cena, il Village continuerà a proporre, sempre ad ingresso gratuito, un’ampia scelta di situazioni per un aperitivo o un after dinner e la possibilità di cenare al ristorante “Monkey Businness” con le proposte dello chef Angelo Pisano, o provare le specialità del pub “Il Vizio”. Accompagnati dalla selezione musicale di Radio Wow, emittente del gruppo Sphera Holding, media partner del Festival.

L’accesso al Festival potrà avvenire da via Zancan o dalla rotonda del cavalcavia Dalmazia. Il pubblico avrà la possibilità di lasciare la propria vettura presso il Parcheggio Sarpi APS e il parcheggio del Supermercato Eurospin, entrambi in via Sarpi e sempre aperti.

Per tutta la durata del Festival saranno in vigore le regole vigenti di contrasto al COVID-19. Permane obbligatorio l'uso della mascherina e del distanziamento interpersonale. L’intera area sarà sanificata periodicamente e i bagni igienizzati continuamente con un presidio fisso. All’ingresso e in prossimità di ogni bar e ristorante sarà disponibile, inoltre, il disinfettante per le mani. Sarà premura, inoltre, dell’organizzazione aggiornare le misure di prevenzione al contagio qualora queste subissero dei cambiamenti.

La XIV edizione del Padova Pride Village è organizzata con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e con il sostegno di Coca-Cola e Comunian, Hotel Al Cason. Partner sono Anima, Flexo, bitHOUSEweb. Media partner: Radio Wow.

Per informazioni

www.padovapridevillage.it

https://www.facebook.com/PadovaPrideVillage

Foto articolo da comunicato stampa