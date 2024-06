La settimana del Padova Pride Village Virgo, tutti gli appuntamenti in programma

La prima settimana del Pride Village Virgo inizierà mercoledì 12 giugno alle 19.30 con l’aperitivo musicale firmato da Virgo Radio, trasmesso in Dab in tutta Italia, che accompagnerà il pubblico anche durante la cena in uno dei ristoranti che quest’anno hanno spostato il loro giardino estivo al festival: la pizzeria napoletana, la Paninoteca “Il Vizio”, il “B Gall Drink & Restaurant” e il Ginkgo Sushi.

Ad inaugurare quello che diventerà l’appuntamento fisso del mercoledì dedicato alla stand-up comedy sarà Yoko Yamada, vincitrice del Festival della Satira di Forte dei Marmi e nota al grande pubblico per le sue partecipazioni a “Stand up Comedy” e “Stand up Comedy Rehab” su Comedy Central. Nel 2023, ha inoltre accompagnato Alessandro Cattelan nella tournée teatrale “Salutava Sempre” ed è stata finalista dell’edizione 2023 di Italia’s Got Talent.

Sul palco del Village l’artista porterà tutta la sua ironia con “Mary Poppins e i doni della morte”, uno spettacolo che affronta temi come le tentazioni, il lavoro, i cartoni animati e la paura. Paura di tentare. Perché mica si può fallire se non ci si prova, giusto? Un’evoluzione quasi naturale del percorso artistico tracciato con lo spettacolo precedente, ma dalla dimensione meno familiare e più personale e intima.

La serata proseguirà nella Pink Arena esterna con Club Disco 2000, nuovo format dance dedicato alla Generazione Zeta. Alla consolle, accompagnato dal vocalist Alex da Vinci, si esibirà Babel DJ protagonista delle notti Histerik? di Reggio Emilia.

Giovedì 13 giugno

Il giovedì al Pride Village Virgo le atmosfere si faranno “calienti”. Inaugura infatti il 13 giugno Disco La Mamita, appuntamento imperdibile per chi ama le sonorità latino americane. Prima di scatenarsi in pista con Mike More Dj, i Villeggianti potranno inoltre prendere l’aperitivo e cenare con la compagnia prima di Virgo Radio e dei suoi ospiti e poi del Pizza&Drag Show, divertente momento dedicato allo spettacolo in compagnia questa settimana delle Queen Helena Sederova, performer e cabarettista modenese, e la veronese Dolores Famale.

Venerdì e sabato si entra nel mood del weekend con l’apertura di entrambi i dancefloor del Festival che in questo fine settimana ospiteranno due artisti di prima grandezza.

Venerdì 14 giugno

Venerdì 14 giugno, dopo lo spazio Virgo Radio, nella Pink Arena esterna, si esibirà live Chadia Rodriguez, a Padova con “Le regole della bitch”, tour con il quale l’artista, nata in Spagna da genitori marocchini, sta portando in tour i suoi maggiori successi. Fin dagli esodi Chadia si è distinta nel filone della trap italiana, in cui ha portato un tocco di femminilità senza rinunciare all’impetuosità espressiva che caratterizza questo genere. Ma non ci si fermerà qui.

Sempre nell’arena esterna si esibiranno in un grande show le drag e i performer del Pride Village Virgo: Stella P. Rogers, Shantey Miller, Amy Krania, Giusva, La Ciana e Lorenzo Pezzotti, che accompagneranno il pubblico verso i virtuosismi ai piatti di Adnof Dj. Al Pride World interno imperverserà un party a tema pirati con protagonisti musicali Luigi Rosi, Dj resident del Muccassassina di Roma e Federico Tessari, anima della notti venete.

Sabato 15 giugno

Gli amanti della musica non potranno invece mancare sabato 15 giugno quando al Pride Word prenderà il via AGATA, nuovo format del Pride Village Virgo dedicato meglio del clubbing internazionale, ballroom scene e della scena elettronica italiana. Per il suo primo appuntamento non poteva che essere presente in consolle Albert Marzinotto, produttore e Dj veneto, vincitore dell’edizione 2015 del programma televisivo TOP DJ.

Innamorato della musica fin da giovane, ha iniziato a studiare pianoforte e chitarra ottenendo ottimi risultati . A soli 13 anni inizia la sua carriera come dj trovando la sua migliore espressione musicale con la musica House.

Synth e drum-machine sono alcune delle sue passioni di cui non può fare a meno considerando Recentemente le sue tracce sono state suonate dai migliori dj della scena underground (Loco Dice, Marco Carola, Nic Fanciulli, Luciano , Steve Lawler e molti altri). Tra le sue produzioni, spiccano le collaborazioni con dj -producer come Pirupa (Desolat, Rebirth, Snatch ) e Tapesh (Noir Musica, Suara, Variante).

Un’altra caratteristica che rende originale i suoi dj-set è l’utilizzo del vinile sebbene il mercato stia prendendo piede verso un uso sempre piu’ frequente di strumentazione elettronica come computer, controller ecc. I suoi set sono molto eclettici e non perde mai l’occasione di rinnovare il suo stile proponendo live set creativi utilizzando anche drum machine e la batteria elettronica live.

Ad alternarsi con Marzinotto alla consolle troveremo anche Thomas Deil, artista, DJ e produttore originario di Padova, pronto a spingersi oltre con il suo suono e a collegare vari elementi di generi diversi per creare uno stile dinamico e completo. Ottenendo il sostegno di artisti del calibro di Yves V, Timmy Trumpet, Slushii, Will Sparks, Don Diablo e molti altri, Thomas Deil è destinato a diventare un nome noto nella scena.

Non sarà da meno la Pink Arena e il suo Fluo Party che, insieme all’animazione di Lancaster Thehall,Amy Krania, Michela Pincin, Miss Pingy e Yvonne O'Neill, vedrà sul palco Stefano Radda, DJ che, dall’età di 17 anni, suona e collabora con locali e organizzatori di eventi di fama nazionale.

