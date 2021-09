Al Pride Village le arti circensi di Simon The Prince e la comicità di Paolo Camilli

Si preannuncia come sempre ricco di eventi il fine settimana al Pride Village al Parco delle Mura di Padova dove, il più grande festival LGBT Italiano da giugno sta animando le serate del proprio pubblico con dinner show, radio ed incontri, ad ingresso gratuito, per ritrovare il piacere di stare insieme tutti i giorni, dalla mattina alla sera.

Ad accogliere i “villeggianti” sarà come di consueto il prime time di Radio Wow, media partner del Festival, che, con Giusva al microfono, propone tutta la settimana i grandi successi musicali del momento, intervallati da news e gossip dal mondo dello spettacolo.

Venerdì 17 settembre

Venerdì 17 settembre special guest della kermesse sarà Simon The Prince, artista eclettico, che proporrà al pubblico il suo show straordinario fatto di virtuosismi con il fuoco e numeri di Boylesque. Portato a battesimo dal Direttore Artistico del Cirque Du Soir colpito dall'eleganza e la raffinatezza delle sue performances, nella sua carriera Simon ha collaborato con le più importanti discoteche Italiane, club ed eventi privati, agli inizi come ballerino, poi come organizzatore di eventi e consulente creativo e oggi come performer, spaziando da esibizioni circensi e trasformismo, giocando con vesti femminili e maschili.

Sabato 18 settembre

Spazio alla risata sabato 18 settembre con il talk&show “… a pezzi!”, che vedrà salire sul palco, insieme a Lorenzo Bosio, direttore artistico del Pride Village, l’attore e comico Paolo Camilli, noto al grande pubblico dei social non solo per i suoi contenuti ironici, ma anche per le campagne di sensibilizzazione di cui si fa portavoce. Ha studiato e lavorato, fra gli altri, con L.M. Musati, L. Ronconi, G. Sepe, alternando alla prosa l'improvvisazione teatrale. Ha partecipato a due edizioni del Festival dei Due Mondi di Spoleto con “The Dubliners part.1” e “The Dubliners part.2” per la regia di G. Sepe. Nel 2017 ha debuttato come autore e regista con lo spettacolo “Per colpa di un coniglio”. Nel 2018 vince il premio come miglior attore al Festival InDivenire di Roma. In televisione, ha debuttato nel 2018 nella trasmissione “La TV delle ragazze - Gli Stati Generali” su Rai3condotta da Serena Dandini, dove ritorna anche nel 2019. Subito dopo partecipa al format “OltreSanremo” su TimVision. Continua con programmi come “C’è tempo per” su Rai Uno, “Il Salotto con Michela Giraud” (2020-2021) su Comedy Central, ed è coprotagonista nella serie “Ritoccàti” e “Ritoccàti 2”.

Nel corso della serata verrà inoltre consegnato il “Premio Gianchi”, dedicato a Giancarlo Lovisetto, giovane organizzatore e amico del Festival LGBT padovano, con il quale, a partire dalla sua XI edizione, il Pride Village ha voluto dare un riconoscimento e aiutare gli enti e le associazioni che si occupano e lavorano nel sociale portando avanti la sua memoria.

Il village

Dalla mattina alla sera, il Pride Village, aperto tutta la settimana ad ingresso gratuito, è il luogo ideale per trascorrere l’intera giornata in una cornice verde alberata, grazie anche all’ampia scelta di possibilità per fare colazione, prendere un aperitivo o un after dinner. Per il pranzo e la cena, inoltre, sono aperti il ristorante “Monkey Businness” con le proposte dello chef Angelo Pisano, e il pub “Il Vizio”, con le sue originali specialità gastronomiche.

Ingresso

L’ingresso al Village può avvenire da via Zancan o dalla rotonda del cavalcavia Dalmazia. Il pubblico avrà la possibilità di lasciare la propria vettura presso il Parcheggio Sarpi APS e il parcheggio del Supermercato Eurospin, entrambi in via Sarpi e sempre aperti.

Sicurezza

Per tutta la durata del Festival saranno in vigore le regole ad oggi in vigore di contrasto al COVID-19. Permangono gli obblighi di legge su distanziamento e uso della mascherina all'aperto. L’intera area sarà sanificata periodicamente e i bagni igienizzati continuamente con un presidio fisso. All’ingresso e in prossimità di ogni bar e ristorante sarà disponibile, inoltre, il disinfettante per le mani. Sarà premura, inoltre, dell’organizzazione aggiornare le misure di prevenzione al contagio qualora queste subissero dei cambiamenti.

La XIV edizione del Padova Pride Village è organizzata con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e con il sostegno di Coca-Cola e Comunian, Hotel Al Cason. Partner sono Anima, Flexo, bitHOUSEweb. Media partner: Radio Wow.

Per informazioni

www.padovapridevillage.it

https://www.facebook.com/PadovaPrideVillage

