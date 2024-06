La settimana del Padova Pride Village Virgo, tutti gli appuntamenti in programma

Si preannuncia ricca di comicità e grande musica la settimana targata Pride Village Virgo alla Fiera di Padova.

Mercoledì 19 giugno

Si comincia mercoledì 19 giugno all’insegna della stand-up comedy che vedrà protagonista Carmine del Grosso, comico, autore e speaker radiofonico. Sul palco del Festival porterà il suo “Leggermente Frizzante", dedicato a temi universali quali l'insonnia, il mercato immobiliare, il lavoro creativo, l'invecchiamento precoce, e il sesso.

«È uno spettacolo di stand-up comedy nato un po’ per dissetare, un po’ per solleticare, un po’ perché…perché qualcosa bisogna dire dai, non prendiamoci in giro. – racconta del Grosso - Gli ha dato questo titolo, ora tocca a me editor inventarmi dei collegamenti con l’acqua, ma mettetevi nei miei panni. uno spettacolo ironico, giocoso, sarcastico, stimolante, freddo ma anche a temperatura ambiente. Bella questa cosa della temperatura ambiente. Spero mi paghi»

I cancelli del Village apriranno come di consueto alle 19.30 all’insegna dell’intrattenimento di Virgo Radio e delle esibizioni dei nuovi talenti al Cubo Virgo, open stage a disposizione di chiunque voglia mettersi in gioco di fronte al pubblico.

Al termine dello show la Pink Arena si animerà grazie alla selezione Disco 2000 di Mattia Martini con la complicità del vocalist Alex DaVinci.

[Ingresso gratuito dalle 19:30 alle 22; euro3 dalle 22 alle 2]

Giovedì 20 giugno

L’aperitivo in musica con i successi più amati del momento di Virgo Radio darà il benvenuto anche giovedì 20 giugno ai Villeggianti che potranno iniziare la loro serata di festa cenando in uno dei ristoranti del Pride Village Virgo: la pizzeria napoletana “I Borboni”, la Paninoteca “Il Vizio”, il “B Gall Drink & Restaurant” e il “Ginkgo Sushi”.

Non mancherà anche il “Pizza&Drag Show”, show ad altro tasso di lustrini e talento, che questa settimana vedrà protagoniste La Wanda Gastrica e Demetra Deville con il loro travolgente entusiasmo.

La grande musica latino americana di Disco La Mamita nella Pink Arena porterà la firma di Tami, giovane artista del roster Big Fish.

[Ingresso gratuito dalle 19:30 alle 22; euro3 dalle 22 alle 2]

Venerdì 21 giugno

Un festival che quest’anno ha voluto dedicare ampio spazio alla stand-up. non poteva che invitarne la regina italiana indiscussa: Michela Giraud, la prima comica italiana ad avere uno special Netflix Original distribuito in 190 paesi nel mondo e fresca di esordio da regista con il film “Flaminia”.

Al Pride Village Virgo Michela farà tappa venerdì 21 giugno con il suo nuovo show "Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco”. Lo spettacolo si burla della retorica dei vincenti che ci vuole sempre aggressivi e pronti alle avversità. Un atteggiamento che viene demolito in una lunga, irresistibile, ammissione dei propri limiti. Perché si sa: a volte ci gettano tra i lupi e ne usciamo capobranco, altre volte no, e chi meglio di Michela Giraud per esorcizzare le sconfitte quotidiane di ognuno di noi?

Sempre venerdì, il Pride Village Virgo ospiterà sul proprio palco Le Dolce Vita, un progetto internazionale ideato da Tony Labriola, produttore che negli anni ha lavorato con i grandi della musica sia in Italia che all’estero. Eleonora Porciatti, Ilaria Andreini, Marina Ardimento: tre giovani artiste unite dallo stesso amore per la musica e soprattutto dalla stessa voglia di sperimentare un genere crossover che non teme né limiti né frontiere. Al Festival presenteranno live il nuovo singolo estivo “Tamotamo”, un brano che riporta a momenti di lotta e di sofferenza, ma anche di un amore così intenso da poter superare qualsiasi difficoltà.

La serata proseguirà poi all’insegna della musica, con l’apertura di entrambi i dancefloor. La Pink Arena ospiterà il set pop di Roberta Orzalesi, Resident dj del Muccassassina di Roma. All’interno del Pride World la musica di Dj Dee aprirà la performance alla consolle di Allison Nunes. Dj brasiliano dai toni house, Allison ha suonato nei maggiori festival della scena Tribal e Circuit tra i quali: Barcellona, Prisme Toronto, Circuit festival, Freedom Mas Palomas Pride, We party Madrid e Milkshake Festival.

[ingresso gratuito tra le 19:30 e le 21, 9 euro tra le 21 e le 4]

Sabato 22 giugno

La settimana del Pride Village Virgo si conclude sabato 22 giugno all’insegna della grande musica live di Anna Tatangelo.

Con otto partecipazioni al Festival di Sanremo da protagonista, otto album in studio, oltre 20 dischi di platino, milioni di copie vendute in tutto il mondo, i feat. internazionali come quello con Micheal Bolton nel 2008, i tour, ma anche la radio, la televisione (da Carlo Conti per “I migliori anni” su Rai Uno, alla conduzione di “Scene da un Matrimonio” su Canale 5, o all’esperienza da giudice a “X Factor”), il lavoro da attrice per la prima volta in “Natale al Sud”, Anna ha vissuto tante vite in una, con un unico punto fermo sempre al suo fianco: la musica.

Un’occasione straordinaria per ascoltare i suoi più grandi successi da “Ragazza di Periferia”, “Muchaca”, “Essere una donna”, fino a “Mantra”, suo nuovo singolo uscito il 24 maggio per Artist First, in cui l’artista si è messa a nudo come prima mai:

«Mantra parla di una storia d'amore e di un viaggio introspettivo per rinascere dal dolore - racconta Anna. - Quando si esce da una relazione tossica occorre fare un lavoro su se stessi per lasciare andare il male e conservare il bene della storia e, per poterlo fare, bisogna passare attraverso la consapevolezza che si può stare bene anche senza l'altro. Mantra è questo: è autoconsapevolezza, rinascita e crescita per ritrovare se stessi guardando il mondo con occhi diversi»

E ancora in musica si concluderà la serata. Questa settimana al Village rivivrà la mitica atmosfera di Xlsior Mykonos, con la sua produzione originale “Super Xlsior World” dedicata al mondo virtuale di Super Mario. In consolle al Pride World la farà da padrone Thomas Solvert. Ha DJ/produttore, Thomas ha iniziato la sua carriera nel 2003 e oggi, dove occupa un posto importante all'interno del circuito elettronico e LGBTQIA+ sia all'interno che all'esterno del suo paese, la Spagna. Assiduo tra i TOP Dj i suoi lavori si trovano all'interno di grandi ed importanti progetti e compilation firmati da grandi marchi come Matinée Music, Guareber Recordings, HouseSession Records, Epride Music Digital tra gli altri.

Nella Pink Arena lo show di Vezirja, Miss Kina Gaultier, King Valery introdurrà il set di Mattia Matthew DJ Resident al RED di Bologna.

[ingresso gratuito tra le 19:30 e le 21, 9 euro tra le 21 e le 23:30, 18euro con 1 consumazione inclusa tra le 23:30 e le 4]

La XVII Edizione del Pride Village Virgo è organizzata con il patrocinio del Comune di Padova e Virgo Cosmetics. Title e Main Sponsor: Virgo Cosmetics. Partner del Village sono: Absolut,bitHOUSEweb, Coca-Cola, Red Bull. Media partner: RTL 102.5.

Per informazioni e programma completo

https://www.pridevillagevirgo.it/