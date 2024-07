La settimana del Padova Pride Village Virgo, tutti gli appuntamenti in programma

Teatroinmusica celebra le icone internazionali del pop, per la prima volta in Italia Sundia e We Psicodelia i due mitici festival di WE Party, ma anche molto altro. Di seguito il programma del Festival da mercoledì 24 a sabato 27 luglio

Mercoledì 24 luglio

Mercoledì 24 luglio la musica sarà protagonista fin dall’apertura del cancelli del Pride Village Virgo alle 19.30 grazie a Virgo Radio, emittente ufficiale del Festival da cui trasmette in Dab in tutta Italia. I successi radiofonici del momento, accompagnati da aneddoti e curiosità sul mondo dello show business, faranno da colonna sonora per un aperitivo o una cena in uno dei ristoranti che quest’anno hanno spostato il loro giardino estivo al festival: la pizzeria napoletana “I Borboni”, la Paninoteca “Il Vizio”, il “B Gall Drink & Restaurant” e il “Ginkgo Sushi”.

Come ogni mercoledì, il Village dedica un trampolino di lancio ai talenti del futuro con il suo Open Stage, dedicato a tutte le cantanti e i cantanti. Ai migliori e alle migliori sarà dedicato uno show contest a fine agosto. Il vincitore o la vincitrice salirà sul palco sabato 7 settembre in occasione della grande cerimonia di chiusura della XVII stagione del Pride Village Virgo.

Una serata iniziata in musica non si può che concludere in musica. Al termine del contest la Pink Arena ospiterà in consolle Mattia Martini Dj, per il “Club Party 2000”, dedicato alla Gen Z.

[Ingresso gratuito dalle 19.30 alle 22; euro 3 dalle 22 alle 2]

Giovedì 25 luglio

La simpatia e il fashion delle Drag Queen più rinomate d’Italia saranno le protagoniste di Pizza&Drag, uno spettacolo ad alto tasso di glitter che prenderà il via, giovedì 25 luglio dopo il tradizionale appuntamento con la musica di Virgo Radio.

Protagoniste dure regine del cabaret e del trasformismo emilano-romagnolo: Simona Sventura e Panda Osiris, impegnate in “Queen Sisters Show”, un fantastico viaggio animato da costumi che sfiorano il limite del possibile, parrucche eccentriche, tacchi vertiginosi e performance magiche ed entusiasmanti.

Al termine, l’appuntamento è nella Pink Arena per scatenarsi al ritmo dei successi del momento.

[Ingresso gratuito dalle 19.30 alle 22; euro 3 dalle 22 alle 2]

Venerdì 26 luglio

Le grandi star della musica saranno di scena venerdì 26 luglio al Pride Village Virgo! Dopo il successo dello scorso anno dello spettacolo realizzato per i 100 anni della Disney, torna al Pride Village Virgo Teatroinmusica con “Icons”: uno spettacolo incredibile che celebra le voci e gli artisti più iconici della storia musicale. Dodici cantanti e sei ballerini porteranno sul palco i brani leggendari di Whitney Houston, Madonna e Freddie Mercury, accompagnati da spettacolari coreografie, per due ore di pura magia.

Il Pride Village Virgo non dimentica tuttavia la propria volontà di unire al divertimento anche momenti di approfondimento dedicati alla salute. Venerdì 26 luglio il festival ospiterà il senatore Andrea Crisanti, virologo e divulgatore, e la deputata Rachele Scarpa, tra le più giovani parlamentari della legislatura in corso, per affrontare un tema, purtroppo, ancora di scottante attualità. A lanciare l’allarme è stato settimane fa l’Icar (Italian Conference on Aids and Antiviral Research): le malattie sessualmente trasmissibili sono in aumento in Italia, in particolare tra giovani e giovanissimi. Negli ultimi due anni si è registrata un’esplosione di casi, in particolare di gonorrea e sifilide. Ma esistono oltre 30 diversi batteri, virus e parassiti che causano malattie sessualmente trasmissibili, determinando un impatto significativo sulla salute, con possibili conseguenze gravi a lungo termine come infertilità, malattie croniche o tumori. In tutto questo, molti giovani non sanno dove trovare informazioni accurate né dove eseguire i controlli necessari. E spesso non si rivolgono a specialisti come ginecologi o andrologi, e si affidano al web per cercare informazioni, trovando fonti spesso inaffidabili. È necessaria maggiore informazione e comunicazione sul tema.

La serata si concluderà sui dance floor del Festival, che, come ogni fine settimana, raddoppiano. La Pink Arena vedrà il gradito ritorno delle Le Strulle, tre professioniste della consolle che amano definirsi “Figlie del rock, della dance e dell’orgoglio gay”. Le iconiche party girls della scena LGBTQIA+ proseguiranno il loro set anche nel Pride World insieme a Thomas Deil, DJ e producer emergente nato proprio a Padova che si sta rapidamente facendo un nome grazie al suo sound unico, che unisce vari elementi di generi diversi per creare uno stile dinamico e completo.

[ingresso gratuito tra le 19.30 e le 21, 9 euro tra le 21 e le 4]

Sabato 27 luglio

Per chiudere alla grande la settimana, sabato il Pride Village Virgo avrà l’onore di ospitare, per la prima volta in Italia, Sundia e We Psicodelia: i due mitici festival spagnoli organizzati da WE Party!

Oltre dieci ore di musica che non mancheranno di conquistare gli amanti del clubbing.

La Pink Arena risuonerà della selezione musicale di Raul Mata. Da sempre stato interessato al presente e al futuro della cultura musicale, lavora sui propri set musicali con uno stile molto personale e distintivo, diventando una delle figure di spicco della scena della vita notturna gay spagnola. Gran parte del suo successo come DJ deriva dal fatto che compone lui stesso canzoni come "Uff", insieme a Hixel, un successo per tutto il 2022. Oltre a collaborare con “WE Party" ed è stato invitato a suonare in diverse feste come DJ ospite condividendo la line up con i migliori DJ come Mor Avrahami, Binomio, Tomer Maizner, Suri, Fabio Luigi, Isak Salazar. Raul ha suonato nei locali più rinomati di Madrid, La Riviera y Fabrik. Così come i migliori club di Valencia (Deseo54) e Torremolinos (Aqua Emporio y Centuryon). Il successo di Raul è stato tale che la sua musica è stata in grado di oltrepassare i confini facendo il suo debutto anche all’estero.

Non sarà da meno il Pride World con la presenza di: DJ DEE, i cui set mescolano le sue radici house con un pizzico di ritmo pop, tecnologico ed elettronico, fornendo al pubblico un'energia contagiosa che va oltre la semplice reazione a ogni canzone; e Rafha Madrid, il cui ritmo si intreccia con diversi ambiti della musica elettronica e della musica house, rendendo i suoi set un'esperienza così esuberante ed energica che il pubblico non riesce a smettere di ballare. Rafha Madird ha iniziato la sua carriera da DJ per caso poiché non si era mai immaginato di diventare un DJ in gioventù. Ciononostante, è sempre stato un nottambulo, entusiasta della pista da ballo e appassionato della vita sportiva. Con tale spirito si ritrovò una notte a casa di un amico a giocare con un mixer dove scoprì quella che oggi è la sua più grande passione la musica. Rafha ha affermato che “la cosa migliore di essere un Dj è poter pensare e sentire la musica per poi trasformarla in sensazioni diverse per il pubblico attraverso il mixer”.

[ingresso gratuito tra le 19.30 e le 21, 9 euro tra le 21 e le 23.30, 18euro con 1 consumazione inclusa tra le 23.30 e le 4]

La XVII Edizione del Pride Village Virgo è organizzata con il patrocinio del Comune di Padova e Virgo Cosmetics. Title e Main Sponsor: Virgo Cosmetics. Partner del Village sono: Absolut,bitHOUSEweb, Coca-Cola, Red Bull. Media partner: RTL 102.5.

https://www.pridevillagevirgo.it/

