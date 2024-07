La settimana del Padova Pride Village Virgo, tutti gli appuntamenti in programma

Sarà scoppiettante la settimana che inaugura il mese di luglio al Pride Village Virgo alla Fiera di Padova. Da mercoledì a sabato il Festival proporrà ogni sera un programma diverso adatto a tutti i gusti, dalla grande stand up comedy di Horea Sas alla commedia tributo di Fabio Canino all’iconica Raffaella Carrà. E un weekend imperdibile per gli amanti della nightlife che vedrà venerdì scatenarsi il grande party della Absolut night powered by MTV e sabato sera in consolle la crew dei Black Code Music. Non mancherà, inoltre, uno degli appuntamenti fissi del Festival LGBTQIA+ italiano per eccellenza: la selezione di Miss Drag Triveneto.

Mercoledì 3 luglio

Ad aprire la kermesse, mercoledì 3 luglio, sarà l’ormai di rigore appuntamento con i grandi stand up comedian italiani. Ospite on stage del Pride Village Virgo sarà Horea Sas con il suo "Minimo Sforzo". Nato in Romania nel 1993, Horea arriva in Italia con la famiglia a due anni, prima a Milano e poi in Veneto, dove cresce. Esordisce nel 2019 al Teatro l’Avogaria di Venezia e frequenta poi il circuito dei piccoli locali del nord Italia. Nel 2020 partecipa alla settima stagione di Stand Up Comedy su Comedy Central. Dal 2021 al 2023 porta in tour il suo primo spettacolo “1 h di Stand Up Comedy”, girando clubs e teatri di mezza Italia. Ed è proprio a questa lunghissima tournee che l’artista si ispira per "Minimo Sforzo": cosa vuol dire girare mezza Italia con un budget ridicolo e trovarsi nelle situazioni più surreali? Un racconto esilarante mischiato a esperienze di vita privata, storie di droghe leggere e aneddoti sull’Europa dell’Est.

All’aperura dei cancelli, il pubblico troverà ad accoglierli la musica e l’intrattenimento di Virgo Radio, nuova emittente radio che dal Village trasmette in DAB in tutta Italia. Al termine dello show tutti in pista con Dj Keiu e una selezione musicale dedicata alla Gen Z.

[Ingresso gratuito dalle 19:30 alle 22; euro3 dalle 22 alle 2]

G?iovedì 4 luglio

“Fiesta!” Basta questa esclamazione ad evocare una delle più grandi icone della musica e della televisione italiana: Raffaella Carrà. Ed è proprio a lei che è dedicato lo spettacolo omonimo che Fabio Canino porterà al Pride Village Virgo giovedì 4 luglio con la regia di Piero di Blasio e i movimenti coreografici di Cristina Arrò, ispirati alle coreografie originali del maestro Gino Landi.

Primo progetto teatrale in assoluto dedicato a Raffaella Carrà, Fiesta è una commedia esilarante fatta di battute ironiche e auto-ironiche, dialoghi serrati e pungenti, satira di costume e tanta, tanta musica. Tre amici gay, la celebrazione di una data importantissima: il compleanno dell’amatissima Raffaella, mito da portare stampato sulla propria maglietta, simulacro a cui dedicare un angolo votivo nella propria casa.

Padrone indiscusso della scena Fabio Canino, affiancato da Mariano Gallo (Priscilla), Sandro Stefanini, Simone Veltroni, Samuele Picchi (nel ruolo di un etero al “150%”), in una pièce originale che coinvolge direttamente il pubblico, offrendo la possibilità agli spettatori di scegliere il finale fra tre diverse possibilità.

La serata si concluderà al ritmo unico delle sonorità latino americane di Disco La Mamita con Mike More Dj. In attesa dello show, insieme alla musica di Virgo Radio, la simpatia di Pizza & Drag con la Ciana & Friends.

[ingresso gratuito tra le 19:30 e le 21, 9 euro tra le 21 e le 4]

Venerdì 5 luglio

Niente di più bello di un aperitivo al tramonto per iniziare il weekend, soprattutto se firmato dal Pride Village Virgo che già a partire da venerdì 5 luglio ospiterà due grandi party. Nella Pink Arena sarà protagonista il celebre Mamamia di Torre del Lago e del suo Mediterranea. Il Pride Word sarà invece il regno incontrastato dell’Absolut Night Powered by MTV, con esclusivi contenuti immersivi al ritmo della Dj Star Margherita D'Agui, Ovren Dj, Luca Dorigo Dj e con la partecipazione straordinaria di Angel McQueen e Pierpaolo Petrelli.

La ricca serata di eventi inizierà già a partire dalle 19.30 con l’apertura dei cancelli con l’Aperitivo di Virgo Radio. Protagonista dello spazio del Festival dedicato alla letteratura sarà “Solo i santi non pensano”, struggente esordio letterario di Mattia Torelli per Fandango. Che cosa rimane di un individuo quando tutte le sue certezze vengono cancellate? Come si ricostruiscono le proprie radici quando la nostra pianta non può più attingere al terreno che la nutre? Che cosa succede quando i nostri affetti ci rifiutano e che cosa resta dopo il crollo dei riferimenti più cari che si hanno da tutta la vita? Con uno stile poetico e “pittorico”, Solo i santi non pensano” racconta la vita di una talea di essere umano, di un giovane uomo alla ricerca di una via per essere figlio, senza rinunciare a essere se stesso.

Ma non solo. Anche in questa edizione, il Pride Village Virgo ospiterà le Selezioni per il Triveneto di Miss Drag Queen Italia, concorso dedicato alle drag queen italiane che ogni anno, a partire dal 2003, si svolge a Torre del Lago Puccini nella seconda parte di luglio. L’evento, curato da La Ciana e Roberto Zanusso e presentato da Demetra Devii e Leonardo Feltrin, vedrà come super ospite Smiley Pairass, Miss Drag Queen Italia 2023.

[ingresso gratuito tra le 19:30 e le 21, 9 euro tra le 21 e le 4]

Sabato 6 luglio

Il party proseguirà anche sabato 6 luglio con le mille sfumature della musica techno del Black Code Music e i suoi straordinari maghi della consolle: Pabla, Dj padovano le cui sue sonorità sono state fortemente influenzate dalle correnti di ambienti quali Detroit e Berlino; Mauro Picco, con la sua techno dark, mescolata con una gran varietà di sonorità acide e deep; Edoardo Bonavina, Marco Destro, Dj e produttore padovano, ai dischi dall’età di 15 anni, resident Dj al Mamma Rosa, l’After Tea padovano per eccellenza. Per finire con Lady Nobody, nota al pubblico come Lady Techno, il cui motto è: "The truth is on the dancefloor".

In attesa di scatenarsi in pista, il pubblico potrà approfittare, accompagnato dalle note di Virgo Radio, per prendere l’aperitivo e cenare in uno dei ristoranti che quest’anno hanno spostato il loro giardino estivo al festival: la pizzeria napoletana “I Borboni”, la Paninoteca “Il Vizio”, il “B Gall Drink & Restaurant” e il “Ginkgo Sushi”.

[ingresso gratuito tra le 19:30 e le 21, 9 euro tra le 21 e le 23:30, 18euro con 1 consumazione inclusa tra le 23:30 e le 4]

La XVII Edizione del Pride Village Virgo è organizzata con il patrocinio del Comune di Padova e Virgo Cosmetics. Title e Main Sponsor: Virgo Cosmetics. Partner del Village sono: Absolut,bitHOUSEweb, Coca-Cola, Red Bull. Media partner: RTL 102.5.

