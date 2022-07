Al Padova Pride Village ci si sfida a colpi di Vogueing, special guest Farida Kant da Drag Race Italia

Una serata ricca di eventi quella di sabato 30 con la quale il Padova Pride Village saluterà il mese di luglio, preparandosi ad un altrettanto intenso agosto.

Sul palco esterno ospiterà “Pump the Beat! VOGUE the House Down!” la ball diretta da La B. Fujiko, la pioniera del vogueing italiano. La “Ball Culture”, nata nel quartiere di Harlem nella New York degli anni Settanta e resa famosa presso il grande pubblico grazie alla serie “Pose” di Netflix, è costituita da un gruppo di artisti raggruppati in famiglie che si sfidano partecipando a competizioni, “ball”, appunto, suddivise in categorie, a colpi di vogueing. Uno stile di danza contemporanea, nato nei locali gay frequentati da latinoamericani e da afroamericani già dai primi anni Sessanta ma divenuto fenomeno di costume soprattutto negli anni Novanta grazie a Malcolm McLaren con i video Deep in Vogue e Waltz Darling nel 1989, poi con Madonna, con il singolo e il videoclip Vogue.

Il Festival avrà inoltre il piacere di avere come ospite Farida Kant, finalista della prima edizione italiana di Drag Race Italia. La carriera di Farida prende il volo nel 2013 quando inizia a lavorare nel celebre locale romano Muccassassina, arrivando a vincere vince il titolo di Miss Drag Queen Lazio, qualificandosi per la fase nazionale dove si è classificato al terzo posto. Il suo stile si rifà agli anni 70 e 80: da Patty Pravo del Piper alla Diana Ross dello Studio 54, da Madonna al cabaret newyorkese di Liza Minnelli, suo cavallo di battaglia.

Il divertimento proseguirà poi all’interno con il party organizzato con Black Code Music che vedrà alternarsi alla consolle Rav, Pabla, Edoardo Bonavina e Marco Destro. Sul palco esterno troveremo invece Manuela Doriani, speaker nei principali network italiani: Radio Deejay, Radio Capital, Radio Dimensione Suono, Play Radio, M2O, e ora a Radio Wow. Nel corso della sua carriera ha realizzato come autrice programmi per Videomusic, Telemontecarlo, All Music e Gay Tv. Ha suonato nelle consolle dei principali locali italiani e internazionali e ha guidato musicalmente tour per brand importanti come Marlboro, Chesterfield, Merit, Corona e Roberto Cavalli.

[Ingresso gratuito dalle 19.30 alle 21; 8 euro dalle 21 alle 23.30; 18 euro dalle 23.30 alle 4 con prima consumazione inclusa]

La XV edizione del Padova Pride Village è organizzata con il patrocinio del Comune di Padova.

Il Pride Village si trova all’interno del Polo Fieristico di Padova con accesso da via Rismondo, Ingresso M – Padiglione 8. Le aree parcheggio sono accessibili da via Rismondo (Porta L- Ingresso M). Inoltre, sono presenti diverse aree in via Goldoni, via Berlinguer e via Piccinato (strisce blu gratuite dalle 20 alle 8).

I ticket di accesso potranno sempre essere acquistati all’arrivo in Fiera, all'ingresso, il giorno stesso. Grazie alla collaborazione con Ticketmaster, sono disponibili anche in versione "prevendita saltafila" online all’indirizzo:

https://www.ticketmaster.it/artist/padova-pride-village-biglietti/1133393

Grazie all'accordo con Aps Holding, è disponibile per il pubblico del Village il parcheggio di via Goldoni a costo agevolato: Biglietto a serata (dalle 18 alle 6): 2,50 euro; Abbonamento per tutta la durata del Festival, dalle 18 alle 6, 25 euro

https://abbonamenti.parcheggipadova.it/SmartPark/

https://www.padovapridevillage.it/

