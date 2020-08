Padova recente: architetture e cambiamenti tra Ottocento e Novecento

Padova città medievale? Capitale dell’affresco? certo, ma non solo! Visitiamo insieme la Padova più recente, ma altrettanto interessante. Scopriremo insieme alcuni dei palazzi di fine Ottocento, per poi approfondire la storia di un simbolo del Novecento, Piazza Insurrezione, per arrivare agli interventi di Gio Ponti a Padova.

