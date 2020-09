"Bagliori d’autunno", a Padova il recital pianistico di Giulio Andreetta

Mercoledì 23 settembre 2020, alle 19.40, presso la sede di Zin Pianoforti di Padova, in Via Monte Cengio 30, avrà luogo un concerto solistico del pianista Giulio Andreetta. Verranno presentate opere di Frédéric Chopin, Claude Debussy e Franz Liszt. Di Chopin Andreetta eseguirà una selezione di Mazurke, Studi, Preludi, Notturni e Ballate, Liszt sarà presente con due Studi trascendentali e la Czarda ostinata, Debussy con il celebre Chiaro di luna, e la suite Estampes.

Verranno anche eseguite due composizioni dello stesso Andreetta. Quello in via Monte Cengio è uno spazio con un piccolo palco “Steinway to Heaven – Padova” incastonato nel cielo della città, dove si vive la musica con qualità. È periodicamente utilizzato per saggi, concerti e manifestazioni musicali, tra cui anche un concorso pianistico biennale.

Informazioni e contatti

Per ottemperare ai decreti governativi in tema di distanziamento, il numero dei posti è molto ridotto. Sarà chiesto di indossare la mascherina. Sarà anche d’obbligo la prenotazione nominativa. Per info e prenotazioni: toan2013@libero.it.

GIULIO ANDREETTA - Diplomato in pianoforte e laureato in Musicologia. Ha studiato con pianisti affermati a livello internazionale, si è affermato in vari concorsi internazionali di pianoforte e composizione. Ha suonato per prestigiose istituzioni in Italia e all’estero. Alcune sue composizioni sono state recentemente pubblicate dall’editore Armelin di Padova. Ha inoltre pubblicato con la casa discografica Velut Luna un album di composizioni originali per pianoforte. Nel Luglio del 2018 è stata messa in scena una sua opera per coro e orchestra in memoria delle vittime della Prima Guerra Mondiale nell’ambito del Festival Carrarese di Padova. In ambito musicologico ha pubblicato per l’editore Casadeilibri due monografie sul minimalismo musicale.