RiviviAmo Salvalarte: "La via del soccorso", silent story a Padova

Proseguono le attività di riviviAMO Salvalarte, il nuovo progetto per valorizzare il circuito dei monumenti gestiti dal gruppo Salvalarte di Legambiente Padova. Venerdì 26 novembre, ore 17: Silent Story. La via del Soccorso.

Una “Passeggiata silenziosa” accompagnati dall’Associazione Culturale Enetiké. Attraverso questo percorso immersivo si riscopriranno i luoghi dell’assistenza di Via San Francesco, la via del Soccorso. Appuntamento poi sabato 4 e 11 dicembre alle 16 per le attività di Caccia al tesoro!

Informazioni e contatti

Per maggiori infomazioni visita il nostro sito: https://www.legambientepadova.it/riviviamo-salvalarte/.

Per i singoli eventi: partecipazione gratuita, con offerta libera. Prenotazione obbligatoria scrivendo a: salvalarte@legambientepadova.it.