"Padova scomparsa", la visita guidata dalla fontana al centro di Prato della Valle

Ti piacerebbe scoprire com’era Padova attraversata dall’acqua? Dov’erano le Pescherie? Dove i ponti? Ecco l’occasione!

Passeggeremo da Prato della Valle lungo le antiche e scomparse Riviere ricostruendo com’era Padova prima delle modifiche e alterazioni recenti.

Ritrovo

Appuntamento con la visita guidata domenica 21 gennaio alle ore 10 alla fontana al centro di Prato della Valle.

Informazioni e prenotazione (obbligatoria): info@silviagrazianiguidaturistica.it

Costi

Il costo della visita guidata è di 14 euro a persona – 8 euro per i ragazzi fino ai 14 anni

Prenotazioni

Per partecipare prenota qui oppure invia una mail a: info@silviagrazianiguidaturistica.it con titolo e data.

Entro due giorni lavorativi riceverai una mia mail di conferma.

Nel caso in cui, una volta effettuata la prenotazione, e non si possa più partecipare, si chiede di avvisare al più presto via mail o via WhatsApp.

