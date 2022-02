“La Padova di Sebastiano Schiavon”, il centenario della morte si ricorda a Palazzo Santo Stefano

Si terrà venerdì 18 febbraio alle 18 nella Sala Consiglio di Palazzo Santo Stefano in piazza Antenore a Padova, un evento dedicato alla celebrazione del centenario della morte di Sebastiano Schiavon, nota figura che ha svolto la propria attività politica e sindacale anche nel territorio padovano. Il programma prevede i saluti del presidente della Provincia di Padova Fabio Bui, l’introduzione di Paolo Giaretta e l’intervento di Filiberto Agostini su “La Padova di Sebastiano Schiavon”.

In memoria del noto politico, nel 2007, è nata l’associazione “Centro studi onorevole Sebastiano Schiavon”, per far conoscere lo spessore del personaggio.

Pur così giovane e di estrazione popolare ha sconvolto, con altri della sua stessa fede, il mondo politico nel padovano. In tutte le sue attività di consigliere comunale, provinciale, fondatore di sindacato, parlamentare e cofondatore del Partito Popolare Italiano, ha agito per la prima volta a favore dei contadini, degli emarginati e dei ceti popolari.

La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti, con iscrizione obbligatoria entro il 16 febbraio all’indirizzo eventi@provincia.padova.it inviando nome, cognome e numero di telefono.

