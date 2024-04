Padova Segreta al Castello di San Martino della Vaneza

Domenica 28 Aprile 2024 un'occasione unica e imperdibile per scoprire il Castello di San Martino della Vaneza , in un’ottica decisamente curiosa e insolita. Accompagnati dall’Associazione potrete conoscere le vicissitudini, la storia dell’antico castello e della sua torre e scoprire le leggende ad esso legate e non solo: scopriremo insieme perché il fiume che lambisce il castello si chiama Bacchiglione. Verranno anche illustrati i risultati delle indagini strumentali condotte proprio al Castello di San Martino della Vaneza ed eventualmente in altri siti. Date le caratteristiche della location storica, l’evento non è adatto a persone con difficoltà motorie. Tour ideato e condotto dall'Associazione Ghost Hunter Padova.

I POSTI SONO LIMITATI E SU PRENOTAZIONE - BIGLIETTO 5 euro da corrispondere in loco. ENTRATA GRATUITA E SENZA PRENOTAZIONE PER I SOLI RESIDENTI NEL COMUNE DI CERVARESE SANTA CROCE.

Visite guidate con i seguenti orari ed un massimo di 25 persone a turno: ore 11 - 14.30 - 16.30

In caso di maltempo l’evento verrà annullato.

ATTENZIONE: Accesso all’area museale SOLO se prenotati.