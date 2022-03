"Padova Spettacoli", tutti gli eventi del fine settimana

Prosegue la rassegna "Padova Spettacoli" organizzata da Tempi e Ritmi con il contributo del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura e che si dipana in teatri e sale di tutta la città.

Venerdì 1 aprile

Venerdì 1 aprile al Piccolo Teatro (via Asolo, zona Paltana) alle ore 21.15

per la rassegna “Una poltrona per due” la Compagnia Giorgio Totola di Verona presenta Taxi a due piazze commedia di Ray Cooney, per la regia di Massimo Totola. È la storia di un tassista che conduce una doppia vita con due mogli che vivono in due luoghi diversi della città e che non si conoscono fino a che l’imbroglio viene scoperto… e l’imbroglione è costretto a risponderne. Una tipica commedia degli equivoci che fa satira di costume sulla bigamia. Scambi di persona, doppi sensi, situazioni assurde che garantiscono tanto divertimento.

Ingresso euro 10 - Ridotti euro 9 - Associati e bimbi euro 8 oltre diritti di prevendita

Prevendite e info su

https://www.piccolo-padova.it/taxi-a-due-piazze/

**********

Venerdì 1 aprile al Teatro Tom Benetollo (via Tonzig 9 - Stanga) alle ore 21.15 per la rassegna “Padova Spettacoli” dell’Ass. Tempi e Ritmi con il contributo del Comune di Padova- Assessorato alla Cultura, lo spettacolo di e con Silvio Barbiero “Tragicommedia per attore solo, solo” in collaborazione con Mare Alto Teatro, tratto dall’Edipus di G. Testori.

Divertente, sarcastico, coinvolgente: un attore solo con il suo carrozzone, abbandonato dai suoi compagni, ricostruisce con l’aiuto degli spettatori le tragicomiche avventure della sua compagnia. L’interprete mette in scena (con l’aiuto del pubblico) lo spettacolo di repertorio più importante, il capolavoro di questa compagine che ricorda in tutto e per tutto le avventure del capitan Fracassa: “L’Edipo re”. Ma la storia incespica – tra incomprensioni con il tecnico, luci che non funzionano, bui che non arrivano e che rovinano il climax – e viene inondata da un misto di letteratura e storie personali, odio tra gli elementi stessi del gruppo in un turbine di arte, incontri sessuali e nefaste litigate.

Ingresso euro 8 oltre diritti di prevendita

Info e prevendite su

https://padovaspettacoli.it/eventi/tragicommedia-per-attore-solo-solo/

Sabato 2 aprile

Sabato 2 aprile al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) alle ore 21.15 arriva Paolo Cevoli nel suo recital di cabaret, nell’ambito della rassegna “Padova Spettacoli” dell’Ass. Tempi e Ritmi con il contributo del comune di Padova - assessorato alla cultura.

Reduce dal grande ritorno a Zelig su Canale 5, il comico romagnolo propone uno spettacolo che trae spunto dal suo vasto repertorio di esperienze teatrali, televisive e cinematografiche, oltre che dai libri che ha pubblicato. Un vero e proprio one-man-show in cui, senza soluzione di continuità, i ricordi del Cevoli bambino a Riccione, della sua famiglia di albergatori, e della sua adolescenza si alternano alla più stretta attualità. Battute “a raffica” in cui si pone l’accento su vizi e virtù del romagnolo medio, sulla buona tavola della sua terra e sulla netta superiorità delle donne rispetto all’uomo, superiorità che va avanti fin dai tempi di Adamo ed Eva, non solo nei panni del famoso Assessore…

Ingresso euro 20 + dir.prev. Info e prevendite su

https://padovaspettacoli.it/eventi/paolo-cevoli-show/

Domenica 3 aprile

Domenica 3 aprile al Teatro San Carlo all’Arcella (Via Guarneri 22 - parrocchia San Carlo Borromeo) alle ore 16.30 teatro per ragazzi sul tema del bullismo nell’ambito della rassegna “Padova Spettacoli” dell’Ass. Tempi e Ritmi con il contributo del comune di Padova - assessorato alla cultura. Sul palco l’Ass. Teatro Fuori Rotta in “Balla col bullo” di Andrea Dellai regia di Gioele Peccenini Con: Andrea Dellai, Eros Emmanuil Papadakis.

Anton ha appena cominciato la Prima Media. A lui piace andare a scuola: è molto bravo in italiano e in matematica. Ma la vita a scuola per lui non è così semplice. Smile, un ragazzo pluriripetente lo prende in giro di continuo. E la cosa più brutta è che tutti gli altri compagni stanno dalla parte di Smile. Sì, Anton può sembrare davvero antipatico con quella sua aria da saputello. E Smile, perché è così cattivo? Siamo proprio sicuri che le cose non possano cambiare? Forse Anton e Smile stanno sbagliando qualcosa, ma non lo sanno. A volte basta un bidello un po’ strano per capire che non si è mai veramente da soli …

Ingresso euro 6 + dir.prev. Info e prevendite su

https://padovaspettacoli.it/eventi/balla-col-bullo/

Info

Tutte le info sono su www.padovaspettacoli.it

Info 351.6607652 anche WHApp

Prevendite online

www.liveticket.it/padovaspettacoli

Prevendite negozi:

Per tutti gli eventi a pagamento presso tutte le sale coinvolte:

Cartoleria “C’era una volta”, Via Asolo 9

Cartoleria “Prosdocimi Mazzini 74”, Piazza Mazzini 74

Inoltre per gli eventi presso il Piccolo Teatro:

Cartoleria “Prosdocimi”, Piazzetta Cappellato Pedrocchi, 10

Cartoedicola “Ruggero”, Via Armistizio, 289

Info web

https://www.facebook.com/padovaspettacoli

https://www.instagram.com/padovaspettacoli/

https://padovaspettacoli.it/