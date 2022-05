“Padova Spettacoli”, tutti gli eventi della settimana

Nuova settimana per la rassegna “Padova Spettacoli”, nel dettaglio.

Giovedì 19 maggio - Musica lirica e bel canto

La rassegna Padova Spettacoli organizzata dall’Ass. Tempi e Ritmi con il contributo del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura prosegue giovedì 19 maggio con il concerto “ARIE D’OPERA E DI BEL CANTO” proposto dai “Venice Opera International Singers” presso la SCUOLA DELLA CARITA’ in via San Francesco, 61, con inizio alle ore 21.15 (ad ingresso gratuito, su prenotazione da inviare via mail a info@padovaspettacoli.it). Pochi posti ancora disponibili.

Il quartetto internazionale vede il soprano romeno-francese Mihaela Dinu affiancato dal tenore messicano, Rodrigo Trosino e dal baritono italo-equadoreno David Guy, accompagnati dal pianista italiano (padovano) Alberto Boischio, tutti apprezzati, da anni, dagli spettatori provenienti da tutte le parti del mondo a Venezia, presso il Teatro delle prigioni – Palazzo Ducale.

In programma tutti brani noti, tratti da opere di Rossini, Puccini, Verdi ed altri classici del “bel canto”.

Info whatsapp 351.6607652

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/312226334393917/

Info web https://padovaspettacoli.it/eventi/arie-d-opera-e-di-bel-canto/

Sabato 21 maggio - Musica leggera e varietà

Lo spettacolo “C’era un ragazzo…Show” è il concerto benefico che l’Associazione Tempi e Ritmi organizza per il 17° Memorial Orfeo Valandro ed è previsto sabato 21 maggio alle ore 20.30 al Piccolo Teatro (via Asolo - zona Paltana) quest’anno assurto al rango di “evento speciale fuori-calendario” della rassegna “Padova Spettacoli” curata dalla medesima Tempi e Ritmi con il contributo del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura.

In una serata all’insegna della musica anni ‘60-’70-’80-’90 proposta da “Le Sensazioni” & friends (Mauro Moschin, Massimo Salasnich, Max Marchioli con Beppe Girgenti, Oscar Valandro, Roberto Milan, Luca Sartori) gli ospiti di eccezione saranno Wilma Goich (la cantante di “Le colline sono in fiore” “Gli occhi miei” “Se stasera sono qui”, “Semo gente de borgata” ecc.) così come il prestigiatore illusionista Roby Gordon, oltre ad altri artisti che saliranno sul palco a sorpresa.

Orfeo Valandro, cantante padovano, co-fondatore della “Tempi e Ritmi”, e voce prima dei “Reporters” e poi de “Le Sensazioni”, scomparso prematuramente nel 2005, viene ricordato con affetto ogni anno dagli amici con un evento in cui predominano l’allegria e la spensieratezza,, aspetti connotanti il suo carattere, ed il cui utile viene destinato in beneficenza.

Ingresso euro 10 (compresi diritti di prevendita): quest’anno l’utile sarà donato alla ASSOCIAZIONE ALESSANDRO BOLIS Odv di Carmignano di Brenta, che si dedica al sostegno dei malati oncologici e dei loro familiari.

Prevendite online https://www.liveticket.it/padovaspettacoli oppure presso: Cartoleria “C’ERA UNA VOLTA”, Via Asolo 9 Cartoleria “PROSDOCIMI”, Piazzetta Pedrocchi, 10, e Piazza Mazzini 74 Carto- Edicola “RUGGERO”, Via Armistizio, 289. Info 351.6607652

Per acquistare i biglietti in teatro: apertura biglietteria ore 19.45.

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/963020184327051/

Info web https://padovaspettacoli.it/eventi/cera-un-ragazzo-show-2022/

Domenica 22 maggio - Teatro ragazzi

La rassegna Padova Spettacoli organizzata dall’Ass. Tempi e Ritmi con il contributo del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura si concluderà, dopo oltre due mesi di proposte disseminate in città, domenica 22 maggio alle ore 16.30 al Teatro della Parrocchia SAN CARLO (via Guarneri 22, zona Arcella) con lo spettacolo per ragazzi e famiglie (dai 7 anni) sul tema del bullismo, affrontato in modo appropriato ed opportuno dalla compagnia dell’Ass. Teatro Fuori Rotta.

Lo spettacolo si intitola “Balla col bullo” ed è stato scritto da Andrea Dellai, ha la regia di Gioele Peccenini, e sul palco vede impegnati lo stesso Dellai ed Eros Emmanuil Papadakis.

Ci racconta la storia di Anton, ragazzo che ha appena iniziato a frequentare la I media, ed a cui piace andare a scuola: è molto bravo in italiano e in matematica. Ma la vita a scuola per lui non è così semplice, perchè Smile, un ragazzo pluriripetente, lo prende in giro di continuo, e la cosa più brutta è che tutti gli altri compagni stanno dalla parte di Smile. Se Anton può sembrare davvero antipatico con quella sua aria da saputello, perchè Smile è così cattivo? Siamo proprio sicuri che le cose non possano cambiare? Forse Anton e Smile stanno sbagliando qualcosa, ma non lo sanno, ed a volte basta “un bidello un po’ strano” per capire che non si è mai veramente da soli.

Ingresso euro 6.

Prevendite https://www.liveticket.it/padovaspettacoli oppure presso: Cartoleria “C’ERA UNA VOLTA”, Via Asolo 9 Cartoleria “PROSDOCIMI”, Piazza Mazzini 74 - Info 351.6607652

Per acquistare i biglietti in teatro apertura biglietteria ore 15.45.

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/463316395592692/

Info web https://padovaspettacoli.it/eventi/balla-col-bullo/

