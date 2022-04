"Padova Spettacoli", tutti gli eventi della settimana

Giovedì 28 aprile prosegue la rassegna “Padova Spettacoli” organizzata dall'Associazione Tempi e Ritmi con il contributo del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura, che propone alle ore 21.15 al Teatro Tom Benetollo di via Tonzig 9 (alla Stanga) in collaborazione con la Scuola di Musica Gershwin il concerto “Zayanib – Acustic Arab Music” (con Ismail El Aouam: oud, buzuk e voce – Stolfo Fent: percussioni arabe) programmato in sostituzione dello spettacolo “AL ANDALUS – YERBAGUENA” che non può essere realizzato per cause di forza maggiore sopravvenute.

info@padovaspettacoli.it - WhApp 351.6607652. Ingresso libero con prenotazione via mail a- WhApp 351.6607652. Il duo Zayanib propone un repertorio della musica araba tradizionale che spazia dal folclore alla musica colta per giungere alle canzoni più moderne. Il suono del oud, liuto arabo, accompagna melodie di canto, seguendo i canoni delle scale arabe maqam, e insieme si fondono al ritmo dei tamburi arabi, in una costante improvvisazione che caratterizza la musica tradizionale araba. Info web https://padovaspettacoli.it/eventi/yerbaguena-al-andalus/ Venerdì 29 aprile Venerdì 29 aprile la rassegna “Padova Spettacoli” organizzata dall'Associazione Tempi e Ritmi con il contributo del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura, propone alle ore 21.15 al Cinema Esperia di via Chiesanuova il concerto tributo a Joe Cocker con la band “FEELIN’ JOE” band tributo al musicista britannico interprete di brani di successo planetario, tra i quali, “You are so beautiful” “You Can Leave Your Hat On”, “Up Where We Belong”, “Unchain my heart”, “When The Night Comes”, “N’oubliez jamais”... Sul palco Pierluigi Joe Catellani alla voce, Andrea Salvato alle chitarre, Carlo Santacatterina, tastiere e hammond, Alice Lorenzon ed Aurora Balugani ai cori, Davide Bettella alla batteria, Filippo Archesso al basso elettrico ed Enrico Di Stefano al sax contralto. Ingresso Euro 10 + dir.pr. Prevendite su https://www.liveticket.it/ e alla cartoleria Prosdocimi Mazzini (piazza Mazzini 74) e C'era una volta (via Asolo 9). Info 351.6607652 e https://www.padovaspettacoli.it/ Info web https://padovaspettacoli.it/eventi/joe-cocker-night-feelin-joe-live/ Sabato 30 aprile Nell'ambito della rassegna “Padova Spettacoli” organizzata dall'Ass. Tempi e Ritmi con il contributo del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura, c'è grande attesa per lo spettacolo di sabato 30 aprile (ore 21.15) al Teatro ai Colli (Brusegana) dove la compagnia padovana di professionisti e giovani ballerini hip hop Dance4Fun presenter “NIGHTB US - L’essenziale è invisibile agli occhi” spettacolo di hip hop e danze urbane, liberamente ispirato alla storia del Piccolo Principe e ambientato in diversi luoghi speciali di Padova, con direzione artistica e coreografie di Augusta Basile e Sara Bolognesi. Restano pochi i biglietti disponibili, a euro 15 + dir.pr. acquistabili online su https://www.padovaspettacoli.it/o alle cartoleria Prosdocimi Mazzini (piazza Mazzini 74) e C'era una volta (via Asolo 9). Info 351.6607652 Info web https://padovaspettacoli.it/eventi/dance4fun-night-bus

Info

Tutte le info sono su www.padovaspettacoli.it

Info 351.6607652 anche WHApp

Prevendite online

www.liveticket.it/padovaspettacoli

Prevendite negozi:

Per tutti gli eventi a pagamento presso tutte le sale coinvolte:

Cartoleria “C’era una volta”, Via Asolo 9

Cartoleria “Prosdocimi Mazzini 74”, Piazza Mazzini 74

Inoltre per gli eventi presso il Piccolo Teatro:

Cartoleria “Prosdocimi”, Piazzetta Cappellato Pedrocchi, 10

Cartoedicola “Ruggero”, Via Armistizio, 289

Info web

https://www.facebook.com/padovaspettacoli

https://www.instagram.com/padovaspettacoli/

https://padovaspettacoli.it/