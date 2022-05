“Padova Spettacoli”, tutti gli eventi della settimana

Nuova settimana per la rassegna “Padova Spettacoli”, nel dettaglio:

Giovedì 5 maggio

READING MUSICALE

Giovedì 5 maggio alle ore 21.15 la rassegna PADOVA SPETTACOLI dell’Ass. Tempi e Ritmi con il contributo del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura, presenta, in collaborazione con la scuola di musica Gershwin “Massimo Carlotto: IL FRANCESE” reading musicale con Massimo Carlotto – voce narrante, Maurizio Camardi – sassofoni, duduk e Sergio Marchesini – fisarmonica

Massimo Carlotto, uno degli autori più amati e incisivi del noir italiano, ha debuttato alcune settimane fa nella collana Giallo Mondadori con “IL FRANCESE”, un nuovo, iconico personaggio, dimostrando per l’ennesima volta il suo talento unico nel raccontare la nostra società e gli scheletri che cerca di nascondere nell’armadio.

Insieme a lui sul palco, per questo reading in prima assoluta, l’inseparabile compagno di avventure Maurizio Camardi – sassofonista padovano che appare anche come personaggio in alcuni libri di Carlotto – e il fisarmonicista Sergio Marchesini, autore di musiche per il cinema e per il teatro con collaborazioni importanti con Giuseppe Battiston, Andrea Segre e Andrea Pennacchi.

Ingresso Euro 10 + dir.pr.

Info e prevendita online su https://padovaspettacoli.it/eventi/massimo-carlotto-il-francese/

La prevendita altresì si svolge presso le cartolerie :

Prosdocimi Mazzini (piazza Mazzini 74) e

C’era Una Volta (via Asolo 9)

Info 351.6607652

Venerdì 6 maggio

MUSICA REVIVAL

Venerdì 6 maggio alle ore 21.15 la rassegna PADOVA SPETTACOLI dell’Ass. Tempi e Ritmi con il contributo del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura, presenta, in collaborazione con l’Associazione Piccolo Teatro presenta un concerto speciale, “L’OMAGGIO DELLA CITTA’ AD UMBERTO MARCATO: “MA QUANDO TORNO A PADOVA…”

Un doveroso riconoscimento al cantante padovano, amato in Scandinavia e conosciuto nel mondo, dopo la conclusione della gloriosa carriera, avvenuta qualche anno fa.

Interprete non solo dell’ “inno” padovano di cui al titolo dell’evento ma di tante altre canzoni, italiane e straniere, di grandi artisti, che ha inciso anch’egli in decine di dischi diffusi nel mondo.

E’ stato anche talent-scout e discografico lungimirante e di prestigio con la Gala Records.

Sul palco, a riproporre quei grandi successi italiani ed internazionali (oltre che …padovani) del repertorio di Marcato (da “Nel blu dipinto di blu” a “Le foglie morte”, da “Parlami d’amore Mariù” a “Guarda che luna”, passando per “Le foglie morte” o “Quando Quando Quando”), tra la visione di uno spezzone d’archivio e la proiezione di fotografie di una splendida carriera, ci saranno Le Sensazioni (Mauro Moschin, Massimo Salasnich, Valerio Poncini) con cui Marcato si è esibito al Piccolo Teatro nel 2015, con la partecipazione straordinaria di Giko Pavan al basso, e le voci di Gianni Dego (da “The Voice Senior”, noto cantante melodico padovano) e Max Marchioli, oltre ad ospiti speciali della tradizione padovana.

Una serata che vuole essere un segno di riconoscenza e gratitudine ad un grande personaggio della città, che a fine anni sessanta, primi anni settanta proprio al Piccolo Teatro fu direttore artistico della manifestazione canora per bambini “La Scaletta”, trasmessa per anni dal primo canale Rai (all’epoca il “Nazionale”).

Ingresso gratuito, su prenotazione da inviare via mail a:

info@padovaspettacoli.it o whatsapp 351.6607652

Info web https://padovaspettacoli.it/eventi/ma-quando-torno-a-padova-lomaggio-della-citta-ad-umberto-marcato/

Sabato 7 maggio

TEATRO RAGAZZI

Sabato 7 maggio alle ore 16.30 la rassegna PADOVA SPETTACOLI dell’Ass. Tempi e Ritmi con il contributo del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura, presenta, in collaborazione con il Teatro Ragazzi G.Calendoli Onlus presenta

presso la sala polivalente SAN CARLO di via Guarnieri 22 (Arcella) il nuovo spettacolo di teatro per ragazzi dei BARABAO: “BILLY, KID E IL TESORO DI CAPITAN DRAKE” di e con Ivan Di Noia, Romina Ranzato e Sara Corsini, Mitch Salm, Oscar Chellin, per la regia di Cristina Ranzato.

Lily scrive storie di pirati per bambini e guadagna quanto basta per fare un’esistenza piuttosto solitaria. In casa con lei prendono vita personaggi immaginari e immaginifici al punto che Lily crede di vederli gironzolare tra i corridoi o saltare dentro e fuori dai cassetti. Billy e Kid sono un’inseparabile coppia di pirati, capitano e mozzo. Come fossero veri pirati solcano i mari alla ricerca di tesori, ma tra le mille mirabolanti avventure non sbuca nemmeno l’ombra di un doblone. Sono la vergogna dei sette mari! E pensare che Kid è nipote del famigerato Capitan Drake, il più stimabile pirata di tutti i tempi, colui che racimolò una fortuna e la nascose in un’isola sperduta nei Caraibi…

Quale sarà la loro prossima avventura? Lo scopriremo insieme!

Ingresso Euro 6 + dir.pr.

Info e prevendita online su https://padovaspettacoli.it/eventi/billy-kid-e-il-tesoro-di-capitan-drake/

La prevendita altresì si svolge presso le cartolerie:

Prosdocimi Mazzini (piazza Mazzini 74) e

C’era Una Volta (via Asolo 9)

Info 351.6607652

Sabato 7 maggio

TEATRO

Sabato 7 maggio alle ore 21.15 la rassegna PADOVA SPETTACOLI dell’Ass. Tempi e Ritmi con il contributo del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura, presenta, in collaborazione con il Teatro Laterale e La Casa del Flamenco presenta presso il Teatro dell’Istituto Don Bosco (zona Forcellini, via San Camillo De Lellis) lo spettacolo teatrale-musicale “UN SOGNO ANDALUSO”, omaggio a Federico García Lorca per la regia di Paolo Caporello, con coreografie di Manuela Faccon.

L’affermata e storica compagnia teatrale padovana ripropone un grande successo del suo repertorio, presentato anche fuori dai confini regionali, assieme ad altra meritoria associazione artistica della nostra città.

Lo spettacolo vuole essere uno sguardo appassionato su un poeta che visse fino in fondo tutti i suoi amori, per sognare insieme a occhi aperti il teatro della vita. Federico García Lorca, il cavaliere della luna, il poeta della libertà e delle “musicali risonanze andaluse”, attraversò la poesia come un coltello, tra passioni e incantamenti, quasi a rendere evidente quel desiderio d’amore al chiaro di luna, la voglia di cantare e ballare in terra d’Andalusia, quella volontà d’assaporare la vita come un “frutto proibito”. I suoi versi e le sue opere teatrali ci regalano delle immagini piene di cromatismi dal sapore di una terra, la sua terra andalusa, che abbiamo imparato ad amare anche grazie alle corde appassionate di una chitarra, ai tramonti di fuoco, pieni di parole non dette, mentre giunge l’eco struggente dei suoi cantaores e il ritmo del flamenco. È la terra di Lorca, è la bellezza che diviene poesia.

Ingresso Euro 10 + dir.pr.

Info e prevendita online su https://padovaspettacoli.it/eventi/un-sogno-andaluso/

La prevendita altresì si svolge presso le cartolerie:

Prosdocimi Mazzini (piazza Mazzini 74) e

C’era Una Volta (via Asolo 9)

Info 351.6607652

