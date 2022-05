“Broadway tonight”, spettacolo al Teatro dell'Istituto Don Bosco

Torna nel week-end “Padova Spettacoli” la rassegna organizzata dall’Ass. Tempi e Ritmi e diffusa in tante sale della città, con il contributo del Comune di Padova – Assessorato alla cultura.

Sabato 14 maggio al teatro dell’Istituto Don Bosco (zona Forcellini, via De Lellis) alle ore 21.15 è in programma “Broadway Tonight” spettacolo ispirato ai brani dei più amati musical teatrali e cinematografici internazionali, che vedrà sul palco ben undici artisti, della Compagnia Incontroll’Arte di Argenta, cantare e ballare dal vivo i momenti più salienti di tante storie conosciutissime dal grande pubblico, diretti da Elena Carlini.

Diplomatasi presso la “Berstein School of Musical Theatre” di Bologna e perfezionatasi alle “Martha Graham of Contemporary Dance School”, “Alvin Alley American Dance Theatre” e “Broadway Dance Academy” di New York, successivamente in tour con la compagnia GRAHAM2 in numerosi teatri statunitensi, la Carlini, una volta tornata in Italia, ha fondato la compagnia Incontroll’Arte con la quale oggi propone lo spettacolo in cui canzoni, coreografie e sketches riportano sul palco alcuni tra i più amati musical di Broadway e del grande schermo.

Biglietti e ingresso

Ingresso euro 10 + dir. prev.

Prevendite online su https://www.padovaspettacoli.it/

e alle cartolerie Prosdocimi Mazzini (piazza Mazzini 74)

e C’era una volta (via Asolo 9)

Apertura biglietteria del teatro ore 20.15

La rassegna

La rassegna prevede poi i propri ultimi appuntamenti la settimana successiva: giovedì 19 maggio "Arie d'opera e di Bel canto" alla Scuola della carità, domenica 22 maggio teatro ragazzi "Balla col Bullo" al Teatro San Carlo, con un evento extra, nel frattempo fissato per sabato 21 maggio, a sancire in qualche modo una festosa conclusione dei due mesi di impegno dell'Associazione disseminato in tutta la città, ovvero l'annuale concerto benefico della Ass. Tempi e Ritmi "C'era un ragazzo...Show" al Piccolo Teatro, con ospite speciale Wilma Goich.

Info web

