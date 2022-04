"Padova Spettacoli", tutti gli eventi del fine settimana

Prosegue la rassegna "Padova Spettacoli" organizzata da Tempi e Ritmi con il contributo del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura e che si dipana in teatri e sale di tutta la città.

Giovedì 7 aprile

Al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana)

per la Stagione Lirica sul grande schermo

Giovedì 7 aprile alle ore 19 è in programma la proiezione di Cenerentola di Massenet, in diretta dall’Operà di Parigi, tratta dalla favola di Charles Perrault. Direttore d’orchestra Carlo Rizzi, nel cast Tara Erraught, Daniela Barcellona, Anna Stéphany, Kathleen Kim, Charlotte Bonnet. Regia di Mariame Clément.

Cenerentola (Cendrillon) è una delle opere più affascinanti di Massenet, una commedia ricca di umorismo, poesia e magia. Il compositore espone una vena melodica e unisce i vari stili, dal Barocco al fantastico-romantico, attraverso il classicismo viennese e il bel canto rossiniano.

Tarra Eraugh e Anna Stephany debuttano all’Opera di Parigi sotto la direzione di Carlo Rizzi in questa nuova produzione di Mariame Clément, la quale, dopo Hänsel e Gretel nel 2013, è ancora una volta alla scoperta del mondo delle favole.

Ingresso euro 12, ridotti euro 11, associati euro 10.

Prevendite e info su https://www.piccolo-padova.it/.

La biglietteria apre alle ore 18.15

Web https://www.piccolo-padova.it/cenerentola/

Venerdì 8 aprile ore 21.15

al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) nell’ambito della rassegna “Padova Spettacoli” dell’Ass. Tempi e Ritmi con il contributo del Comune di Padova – Assessorato alla Cultura, il concerto Delfini, Auguri! per festeggiare il 60° “compleanno” del complesso padovano più famoso nel mondo (ed ancora in attività, con il suo cantante Renzo). I Delfini furono l’unico gruppo italiano dell’epoca ad andare in tournée in USA e Sudamerica negli anni ‘60 e ‘70, fu vincitore di diverse puntate del programma di Arbore e Boncompagni “Bandiera Gialla” con “Tu te ne vai”, hanno suonato per decine di serate al “Piper”di Roma, li abbiamo visti in tv a “Studio Uno” ed in altri programmi Rai, furono definiti “I Beatles italiani”.

La serata sarà anche una nuova occasione per il ricordo dei mai dimenticati Mario Pace, Franco Capovilla, Sergio Magri e di quegli “indimenticabili” anni sessanta.

Sul palco, oltre al front-man Renzo Levi Minzi (voce e basso) anche Giorgio Castellani, altro membro originario, la “memoria storica” dei Delfini, che lasciò a malincuore il gruppo dopo qualche anno per dedicarsi agli studi e ad una fulgida carriera di avvocato, ed il batterista Maurizio Boldrin (che fece parte del complesso negli anni settanta).

Completeranno la formazione live per l’occasione Mauro Moschin (chitarra), Massimo Salasnich (tastiere) e Max Marchioli (sax) con Consuelo Placa.

Ospiti speciali della serata Nicola Congiu “Niko”, grande interprete del repertorio di Elvis Presley, apprezzato anche all’estero per la sue capacità ed il suo talento, ed il gruppo “Gli Astri” di Fregona (TV), paese natìo di Levi Minzi.

Prevendite ed info su https://www.padovaspettacoli.it/ Ingresso euro 15

Apertura biglietteria ore 20.15

Web https://www.piccolo-padova.it/delfini-auguri-concerto-per-i-60-anni/

https://padovaspettacoli.it/eventi/delfini-auguri/

Sabato 9 aprile ore 21.15

al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) nell’ambito della rassegna “Padova spettacoli” dell’Ass. Tempi e Ritmi con il contributo del Comune di Padova – Assessorato alla Cultura, è previsto l’atteso concerto di Riccardo Fogli.

Accompagnato dalla band che lo segue da anni in tour, formata interamente da musicisti padovani, Fogli presenterà le canzoni storiche della sua carriera e di quella dei Pooh, di cui ha fatto parte dal 1966 al 1973, per poi tornare nel 2016 nel tour finale prima dello scioglimento del gruppo.

Si potranno ascoltare da “Noi due nel mondo e nell’anima” a “Malinconia”, da “Piccola Katy” a “Io ti prego di ascoltare”, senza dimenticare “Pensiero”, “Tanta voglia di lei” e la canzone del trionfo a Sanremo come solista (nel 1982) con “Storie di tutti i giorni” tuttora una grande hit della musica italiana.

Biglietti euro 20 + dir. prev.

Ci sono ancora posti disponibili

Info e prevendita su https://www.padovaspettacoli.it/

Apertura biglietteria ore 20.15

Web https://www.piccolo-padova.it/riccardo-fogli-band/

https://padovaspettacoli.it/eventi/riccardo-fogli/

