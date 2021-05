Padova e street art: visita guidata alla scoperta delle opere nel quartiere Arcella

Appuntamento il 22 maggio 2021 alle ore 15.30 per una passeggiata dalla Stazione FS al quartiere Arcella per scoprire come sta cambiando la percezione di questa zona. Vie, piazze e parcheggi si stanno riempiendo di colore e bellezza grazie alle opere di artisti famosi e altri emergenti.

Prezzo: 15 euro a persona. La quota comprende:

Visita guidata;

Auricolari per mantenere il corretto distanziamento sociale;

Assistenza MES 77 VIAGGI

Posti limitati. Il tour verrà confermato con un minimo di 15 persone.

Informazioni e contatti

Per prenotazioni: