Padova tango festival 2024, tutti gli appuntamenti in programma

Appuntamento dal 13 al 23 giugno con la ventiquattresima edizione del Padova Tango Festival, dieci giorni durante i quali il tango farà da colonna sonora della città.

“Interpretango” è il titolo della manifestazione 2024, la rassegna organizzata dal Cochabamba 444 tango club, con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, che oltre a portare il tango nei luoghi iconici della città, presenterà un’interessante attività didattica incentrata sull’interpretazione musicale.

La formula ricalca quella delle precedenti edizioni; un festival itinerante dove le varie iniziative in programma faranno tappa nei luoghi più caratteristici della città, coniugando gli eventi più tradizionali della manifestazione con nuove proposte.

Ogni evento del festival sarà seguito in diretta da Web Radio Faitango https://webradio.faitango.it.

Tutte le serate in piazza sono ad ingresso libero.

Per informazioni e prenotazioni:

347 0848852 | padovatangofestival@gmail.com

Appuntamento dal 13 al 23 giugno con la ventiquattresima edizione del Padova Tango Festival, dieci giorni durante i quali il tango farà da colonna sonora della città. “Interpretango” è il titolo della manifestazione 2024, la rassegna organizzata dal Cochabamba 444 tango club, con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, che oltre a portare il tango nei luoghi iconici della città, presenterà un’interessante attività didattica incentrata sull’interpretazione musicale.

La formula ricalca quella delle precedenti edizioni; un festival itinerante dove le varie iniziative in programma faranno tappa nei luoghi più caratteristici della città, coniugando gli eventi più tradizionali della manifestazione con nuove proposte.

La rassegna si apre giovedì 13 giugno con un seminario di musicalità a cura dell’Orquesta “La Santa Calavera”, alle ore 20.30 nella sede del Cochabamba in Vicolo dei Conti 14.

Venerdì 14 ore 20.45 presso Casa Conti (vicolo dei Conti 14) incontro con l’autore Pablo Helman e presentazione del suo libro “Tango canzoni di una vita, canzoni di tante vite”, serata accompagnata da una degustazione di vini. Ingresso gratuito su prenotazione al 347 0848852. Domenica 16 e lunedì 17 giugno seminari di interpretazione musicale a cura del maestro e regista argentino Alberto Goldberg.

Martedì 18 dalle ore 21 serata di ballo a Porta Portello, mentre mercoledì 19 il festival propone il tradizionale appuntamento al Cortile di Palazzo Moroni, una delle sedi storiche della rassegna nel cuore della città. Alle ore 20 lezione gratuita per principianti e a seguire ballo nel cortile sede del municipio. Stesso programma giovedì 20 in Piazza dei Frutti con lezione gratuita e ballo.

Venerdì 21 appuntamento al Secret Garden Park in via Matteotti 21, una novità assoluta per il festival; si inizia alle 20 con la lezione gratuita e a seguire la serata di ballo con la musica dal vivo dei Tragos de Tango. Sabato 22 ore 21 al Palasport Ca’ Rasi concerto della Tango Spleen Orquesta di Mariano Speranza, considerata una delle migliori orchestre di tango in Europa.

La rassegna si chiude domenica 23 con il gran finale in Piazzetta Pedrocchi; dalle ore 20 lezione gratuita per principianti e ballo in piazzetta.

Programma

Giovedì 13 giugno ore 20.30

Cochabamba 444 - Vicolo dei Conti 14

Seminario per ballerini con Orquesta La Santa Calavera

INFO - Ingresso: 15€ con prenotazione

Venerdì 14 giugno ore 20.45

Casa Conti - Vicolo dei Conti 14

"Tango canzoni di una vita, canzoni di tante vite"

Incontro con l'autore Pablo Helman e degustazione

INFO - Ingresso gratuito con prenotazione

Sabato 15 giugno ore 22

El Boliche Tango Club

Milonga con la musica di Orquesta La Santa Calavera

Domenica 16 ore 19

Lunedì 17 giugno ore 20

Cochabamba 444 Vicolo dei Conti 14

Seminario di interpretazione delle orchestre con Alberto Goldberg

INFO - 10€ a lezione con prenotazione

Martedì 18 giugno ore 21

Porta Portello

Milonga in lungo

in collaborazione con Fuori TempoTango Club

INFO - Ingresso libero

Mercoledì 19 giugno ore 20

Cortile di Palazzo Moroni

Milonga a Palazzo

Lezione gratuita e serata di ballo

INFO - Ingresso libero fino ad esaurimento capienza

Giovedì 20 giugno ore 20

Piazza dei Frutti

I frutti del tango

Lezione gratuita e serata di ballo

INFO - Ingresso libero

Venerdì 21 giugno ore 20

Secret Garden Park Via Matteotti 21

Lezione gratuita e milonga con musica dal vivo dei Tragos de tango

Serata in favore di Jardin de los Ninos

INFO - ingresso libero con prenotazione

Sabato 22 giugno ore 21

Palasport Ca’ Rasi

Milonga con musica dal vivo dei Tango Spleen

Serata in favore di Emergency

INFO - ingresso libero

Domenica 23 giugno ore 20

Piazzetta Pedrocchi

Gran finale al Caffè Pedrocchi

Lezione gratuita, cena, serata di ballo e consegna del premio nazionale Faitango

INFO - Ingresso libero

Info web

Ogni evento del festival sarà seguito in diretta da Web Radio Faitango https://webradio.faitango.it. Tutte le serate in piazza sono ad ingresso libero.

Per info: 347 0848852 - padovatangofestival@gmail.com

https://www.facebook.com/PadovaTangoFestival

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/padova-tango-festival-2024

Foto articolo da https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/padova-tango-festival-2024