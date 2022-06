La quinta stagione, Padova ai tempi del lockdown: un documentario di Isabella Carpesio all’MPX

Martedì 21 giugno | ore 21

all’MPX proiezione evento per

l’uscita nazionale del film documentario

LA QUINTA STAGIONE

“Padova ai tempi del lockdown”

(Italia 2022) di Isabella Carpesio

Un’indagine “su una città al di sopra di ogni lockdown” e sul coraggio e la resistenza dei suoi cittadini.

>>> La regista ISABELLA CARPESIO sarà presente in sala alla proiezione

Girato a Padova tra il 2020 e il 2021 con una troupe autorizzata all'osso dall'emergenza, raccogliendo le testimonianze di cittadini e residenti su cosa sia significato il lockdown, un documentario quasi intimo che è il diario di una città intera, e che rimane una testimonianza storica di un momento indelebile, e si spera irripetibile.



Durata: 1h 10min



BIGLIETTO (unico per tutti): 6 euro



> PREVENDITE APERTE <



I biglietti sono acquistabili anticipatamente anche all'MPX, senza costi aggiuntivi, negli orari di apertura del cinema.



"Ho ripreso le, ormai classiche, strade vuote, ma anche le finestre, le case ed in condomini, dove immaginavo le vite stipate dentro, come a volerle salutare e spiarle col pensiero, ho colto in fragrante persone alle prese con un giardinaggio “matto e disperatissimo”, con giochi di varia natura o con un ossessivo jogging; ho intervistato circa ottanta persone nei giardini delle loro case, per strada, o su di una panchina, entrando in casa solo per un’unica, particolare intervista.

Ho tentato utopisticamente di tenermi alla larga da un preciso punto di vista, da una “posizione” sul tema, nel tentativo di osservare una “realtà emergente dall’emergenza”, non certo con distacco, ma con tutto l’affetto e la tenerezza possibili…"

Isabella Carpesio



Il film proseguirà in programmazione all’MPX dal 25 Giugno



LA QUINTA STAGIONE

Scritto e diretto da: Isabella Carpesio

Finalizzazione ed editing: Francesco Mansutti

Sound design: Enrico Lenarduzzi

Colonna sonora originale: Debora Petrina

Foto di scena: Martina Pullin

Prodotto da: FilmArt Studio

Foto articolo da comunicato stampa