Padova a tutto sport, il road show di Sport e Salute in Prato della Valle

Arriva a Padova la carovana dello sport! Venerdì 15 luglio il Prato della Valle ospiterà la tappa del Road Show di Sport e Salute S.p.A. Un vero e proprio villaggio sportivo di oltre mille metri quadrati, con intrattenimento per tutti e la possibilità di provare tante discipline sportive diverse, organizzato con il patrocinio del Comune di Padova.

Un progetto che coinvolge 40 città italiane, con l’obiettivo di promuovere l’amore per lo sport, incentivarne la pratica quotidiana, anche solo a livello amatoriale, sostenendo l’adozione di stili di vita più attivi e più sani e abbandonando le cattive abitudini sedentarie, che interessano circa una persona su 3.

Presenti nel Villaggio anche le leggende dello sport italiano. A Padova prenderà parte all’evento Gabriella Dorio, campionessa olimpica nei 1500 metri piani alle Olimpiadi di Los Angeles nel 1984. Orgoglio nazionale ed eccellenza a livello internazionale, detiene ancora oggi i record nazionali degli 800 metri piani, dei 1000 metri piani, dei 1500 metri piani e del miglio.

Sono molte le persone che hanno già visitato il Villaggio di Sport e Salute, che sta girando tra le varie regioni italiane, dando la possibilità ai visitatori di avvicinarsi a nuove discipline sportive, imparando a pensare allo sport come ad un mezzo per socializzare e divertirsi, restare in forma e in salute e vivere meglio.

Questa iniziativa di Sport e Salute mira ad avvicinare le persone di tutte le fasce d’età ad uno stile di vita più attivo e salutare, basato su una sana alimentazione e un po’ di attività fisica. Ma non solo: il Tour intende anche valorizzare il territorio e i suoi attori che operano nell’ambito dello sport e che costituiscono una vera e propria ricchezza per la cittadinanza. Le attività proposte nel Villaggio dello Sport sono organizzate in sinergia con le Associazioni Sportive Dilettantistiche locali, gli organismi sportivi del territorio e con i partner del progetto, Renault, Telepass e Decathlon. Perché lo sport è prima di tutto inclusione, cooperazione, socializzazione e, ovviamente, divertimento.

Il Villaggio è aperto a tutti gratuitamente dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, con eventi, giochi e la possibilità di provare numerose discipline sportive. Non è necessaria la prenotazione.

Per informazioni:

049.613445 - veneto@sportesalute.eu - https://www.sportesalute.eu/tour

Sport e salute S.p.A. è un’azienda pubblica in-house del Ministero dell’economia e delle finanze, il cui obiettivo è promuovere la cultura del movimento e dei corretti stili di vita.

Si occupa anche della gestione dei fondi europei erogati tramite il PNRR, in relazione alle attività connesse allo sport di base. Nata nel 2018, sono già molti i progetti che ha realizzato, come le attività sportive nei parchi, per incentivare nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto e l’utilizzo del verde urbano. Grande apprezzamento è stato riservato anche ai programmi didattici nelle scuole primarie e secondarie di I grado, realizzati con il Ministero dell’Istruzione d’intesa con l’Autorità di governo in materia di sport e con le Federazioni Sportive Nazionali, affinché 1,5 milioni di bambini possano praticare sport. L’azienda si occupa, inoltre, della realizzazione di nuovi impianti sportivi e della rigenerazione di strutture già esistenti.

Foto articolo da https://www.sportesalute.eu/tour/press.html