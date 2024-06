Padova Vinyl Connection al Campo dei Girasoli

Domenica 30 giugno 2024 dalle ore 15 alle 22 presso il Campo dei Girasoli – Entrata Libera

Padova Vinyl Connection

Alla ricerca del solco perduto…

Dettagli

Il primo Festival a Padova che mette insieme tutti i dj e le dj che portano avanti la sacra arte del vinile e gli appassionati del digging!

Dalle 15 alle 22 presso il Campo dei Girasoli di Padova, si terrà un evento unico, speriamo il primo di tanti!

I migliori dj di Padova si alterneranno alla consolle e a rotazione porteranno il loro unico sound!

14 dj che da anni spingono a Padova l’arte del vinile e resistono collezionando dischi e rarità.

L’evento vedrà poi l’alternarsi di varie attività connesse sia al tema musicale ma non solo. Infatti, varie attività toccheranno la tematica del DIY (Do IT YOURSELF) e del riuso, riciclo, autoproduzioni:

Workshop di uncinetto d a cura di HOT AS CROCHET

Workshop di collage su carta, a cura di NOE CUT AROUND

Workshop di scratch (tecnica dj) a cura di DJ PLAKU

Workshop di mixing, dall’analogico al digitale a cura di DJ PIETRA

Banchetti espostivi della Libreria CA-RTA, Doctor Picante

TALK: su Musica Business (industria musicale, lavoro e professione nel campo della musica) a cura di SOUND CITY ACADEMY DI PADOVA TALK: su pratiche DIY e Vinili a cura di ALICE OCENANICMOOD, con la partecipazione di The Italo Job, The Obscure Music Club, Paul Older, Rough & Tough

DJ CHE SI ESIBIRANNO:

The Mojos - Dj Plaku - Dinozer - Alice OceanicMood - Soul Train (Tribalista+Matteo High Muzik) - Damiano Bom_Baja + Kasala - Rough&Tough - DjPietra_Happymusic - Prince P - Saoka - Placid Pumas - Linch - Bom Chilom- Giulio Green

Saranno infine presenti HIFI RECORDS di Padova e molti altri negozi ed espositori che animeranno i banchetti scambio e vendita dei dischi

Cibo e Bevande per tutta la durata del Festival a cura dell’Agro Bar del Campo dei Girasoli

Info web

https://www.campodeigirasoli.com/eventi/padova-vinyl-connection-vol1-dj-set-100-vinile-mercatino-nuovo-e-usato-laboratori-e-workshops/

https://www.eventbrite.it/e/padova-vinyl-connection-vol1-campo-dei-girasoli-30062024-tickets-904787683317

Foto articolo da https://www.campodeigirasoli.com/eventi/padova-vinyl-connection-vol1-dj-set-100-vinile-mercatino-nuovo-e-usato-laboratori-e-workshops/