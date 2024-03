"Padova violenta: passeggiata nel tempo dagli anni di piombo ai giorni nostri"

È richiesto un contributo per partecipante di 10 euro, per i bambini fino ai 12 anni di 6 euro

Sabato 9 marzo 2024: «Conoscere una città come Padova significa amare il suo enorme bagaglio artistico e culturale, ma anche analizzare e ricordare episodi tragici e cruenti che ne hanno caratterizzato la storia recente, per quanto tristi, violenti e dolorosi essi siano stati. Con la nostra passeggiata urbana vi accompagneremo in svariati luoghi, testimoni loro malgrado delle crude storie e delle sofferenze che li hanno caratterizzati. Nella nostra narrazione approfondiremo episodi drammatici ma salienti degli ultimi 50 anni, episodi che hanno contrassegnato un periodo storico per molti da rimuovere o somatizzare, ma che ha rappresentato un punto fondante della nostra storia contemporanea. Dagli inizi dei cosiddetti anni di piombo, arrivando quasi ai giorni nostri, vi appassioneremo con storie a volte dimenticate, in altri casi vivide nella memoria di chi le ha vissute, nel rispetto del dolore di chi, suo malgrado, certi lutti o dolori li ha vissuti in prima persona».