Alla scoperta di Padova vista dall'acqua e del pittoresco Borgo Portello

Padova vista dalla barca, con uno sguardo lento, fluido come l'acqua. Riassaporiamo e riappropriamoci della nostra città, con antichi ritmi e visioni. Navigheremo da Porte Contarine fino alla Golena di S. Massino e scenderemo a Porta Portello. Qui il nostro tour continuerà in questo antico quartiere padovano, che ci parlerà di storia, di antichi nobili e rubacuori come Casanova e di cosa significhi essere un "portellato"!

Domenica 16 Maggio:

Appuntamento ore 16 alla Conca delle Porte Contarine

Il tour si svolgerà con auricolari in dotazione per il corretto distanziamento sociale

Informazioni e contatti

Per info e prenotazioni:

Gallery