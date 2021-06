Padova lenta in barca a remi e aperitivo ad una torre misteriosa

Questa nuova ed esclusiva escursione in barca a remi ci permetterà di solcare placidamente i canali di Padova costeggiando le mura rinascimentali, accarezzati dal solo rumore dei remi che spingeranno l’imbarcazione dalla Torlonga al Bastione Alicorno, passando per Porta Saracinesca. Nel canale interno alla città “Naviglio interno” incontreremo palazzi che specchiano sul canale la loro facciata più bella ed elegante. Sorpassata la Specola, meglio conosciuta come la Torre dell’Osservatorio Astronomico, e la Barriera di Porta Saracinesca, costeggeremo lungo il “Tronco Maestro” le mura rinascimentali di Padova. Il nostro panorama cambierà proprio qui e sarà dominato dal verde lussureggiante della vegetazione che si snoda lungo le mura della città.

Nella quiete della serata scopriremo un approdo segreto e sicuro che ci aprirà le porta di un luogo magico: la Torre del Soccorso (detta anche la Torre del Boia) che ci ospiterà per una degustazione di vini e olio nella rilassante cornice del parco. Le barche sono condotte dai vogatori esperti di Rari Nantes Patavium 1905, associazione sportiva amatoriale dedita alla voga veneta e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali. I tratti dei canali percorsi in gran parte all’ombra e il microclima fresco rendono questo tour adatto anche al periodo estivo. Appuntamento il 19 e 20 giugno davanti al Ristorante ai Navigli a Padova alle ore 17 ed alle 19.30.

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni visitare il sito web: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/padova-lenta-in-barca-a-remi-e-aperitivo-in-una-torre-misteriosa/.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...