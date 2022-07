Battistero della Cattedrale, per i padovani sconti fino a fine settembre per la visita

È stata inaugurata una settimana fa – venerdì 8 luglio – la nuova proposta di visita al Battistero della Cattedrale di Padova, con il suo splendido ciclo di affreschi di Giusto de’ Menabuoi (patrimonio mondiale Unesco dallo scorso anno all’interno di “I cicli affrescati del XIV secolo di Padova”), voluta dalla Diocesi di Padova e realizzata in parternariato con Kalatà. Ora il pubblico potrà conoscere il Battistero e le sue particolarità e preziosità artistiche attraverso un nuovo e inedito tour guidato, con una voce narrante (disponibile in quattro lingue oltre l’italiano), che accompagna passo passo all’interno di questo luogo di fede e di arte, consentendo di immergersi nella magnificenza dei suoi affreschi e di scoprire particolari altrimenti sconosciuti.

La promozione

In questa fase “inaugurale” del nuovo percorso, viene proposta una promozione riservata ai residenti del Comune di Padova: dal 15 luglio al 30 settembre 2022 potranno accedere alla visita al Battistero della Cattedrale o al Battistero e Museo diocesano con biglietto ridotto. Come? Digitando il codice sconto “PROMORESIDENTIPADOVA” all’interno della procedura di acquisto online dei biglietti disponibile sul sito www.kalata.it Sul medesimo sito è possibile reperire tutte le informazioni relative alle modalita? di visita e di accesso all’iniziativa. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0174/330976 o inviare una e-mail all’indirizzo booking@kalata.it

La visita

La nuova esperienza di visita al Battistero della Cattedrale inizia dall’ingresso del Museo diocesano, dove c’è la biglietteria. Da qui una guida accompagnerà il visitatore al Battistero entrando dalla Cattedrale, per raggiungere quella che è la sala del Capitolo, ora adibita a sala di “pre-lettura”: un luogo attrezzato con moderne tecnologie che favorisce un primo approccio agli affreschi, offrendo una lettura immersiva che aiuta a decodificare e comprendere i diversi livelli di significato dell’opera che si andrà ad ammirare. Il tutto attraverso una suggestiva installazione video-sonora. Terminata la narrazione il pubblico, organizzato in piccoli gruppi, accede al Battistero: qui il racconto continua in sincrono con l’accensione programmata delle luci sui diversi “quadri” del ciclo, dalle scene dell’Antico Testamento presenti nel tamburo, passando per le storie del Nuovo Testamento sulle pareti, si giunge al compimento della Storia della Salvezza nelle raffigurazioni del Paradiso dipinto sulla cupola e dell’Apocalisse presente nell’abside.