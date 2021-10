XXXVI edizione della PadovaViva, corsa non competitiva aperta a tutti da Prato della Valle

Tutte le info da https://www.padovaviva.it/iscrizioni/

Gazebo

Iscrizioni presso i gazebo del Marciapadova il giorno dell’evento in Prato della Valle a partire dalle ore 8.

Ci saranno adeguati punti di iscrizione in modo da evitare assembramenti, consigliamo comunque di arrivare in congruo anticipo.

Iscrizione gruppi

Per l’iscrizione dei gruppi, è richiesta comunicazione anticipata da parte di un capogruppo tramite email all’indirizzo info@marciapadova.it, indicando il numero di biglietti che saranno acquistati.

L’organizzazione preparerà una busta con i biglietti ordinati e sarà predisposta un’apposita zona per la distribuzione dei biglietti ai gruppi.

È importante che al ritiro si rechi una sola persona (il capogruppo o un delegato).

Il costo del biglietto di partecipazione anche per i gruppi è di 3 euro.

Biglietto di partecipazione 3 euro

Il contributo richiesto serve per coprire in parte le spese organizzative, il rimanente verrà devoluto in favore della Lega Italiana Fibrosi Cistica del Veneto. Tali somme sono escluse IVA a norma dell’art. 143 comma 3 lettera A del TUIR.